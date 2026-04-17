『にゃんこ大戦争』13と1/2周年記念イベント第1弾開催のお知らせ

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）はスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』13と1/2周年を記念して、2026年4月17日（金）11:00から「13と1/2周年記念イベント」の第1弾を開始いたしました。

13と1/2周年イベント開催期間

2026年4月17日（金）11:00 ～ 5月22日（金）10:59

13と1/2周年記念「にゃんこスロットII」登場！

下記期間中、ネコカン1013個以上が必ず当たる「にゃんこスロットII」が登場します。

何個ネコカンが当たるかはスロットを回してからのお楽しみ！結果は揃った絵によって変わるので、ぜひチャレンジして、ネコカンをたくさん手に入れてください。

「にゃんこスロットII」開催期間（予定）

2026年4月17日（金）11:00 ～ 5月4日（月）23:59

「にゃんこレンジャー」第1週ステージが登場！！

にゃんこレンジャーが活躍するステージ「第1話 正義のヒーロー参上！」や、新たなステージ「魅惑の堕天楼」が登場！

また4月20日からは「第2話 悪の巨顔」が登場いたします。

さらににゃんこレンジャーが様々な場所に続々登場！5体のにゃんこレンジャーを全て仲間にして、限定超激レアキャラクターを入手しましょう！

13と1/2周年記念ログインスタンプ登場！

期間限定のログインスタンプキャンペーンを実施！

毎日ログインすることで、最大レアチケット10枚、にゃんこチケット10枚ゲット！

また、期間中に30日間ログインで限定EXキャラ「金塊ネコ」をゲット！忘れずにログインしましょう！

「13と1/2周年記念ログインスタンプ」開催期間（予定）

2026年4月17日（金）11:00 ～ 2026年10月15日（木）10:59

その他13と1/2周年記念ステージも続々登場予定！

ステージクリアでにゃんこチケットがゲットできる「大逆襲のメタックマ」や、攻略に役立つアイテムがランダムでゲットできる「イベントオールスターズ スーパープレゼントDX」を開催いたします。

その他にも限定イベントを順次開催予定です。詳細はアプリ内の告知ページをご確認ください。

今がお得！豪華イベントが大集結！

レアガチャの初回利用に限り大幅値引きのサービスがスタート！

また、イベント期間中「EX」キャラの購入に必要なネコカンの数が半額に！

さらに「日本編」、「未来編」、「宇宙編」の必要統率力が半減！

「ネコ道場」で期間限定ランキングステージ開催！

13と1/2周年を記念した期間限定のネコ道場ランキングイベントを開催します！

この機会にステージに挑戦して、ランキング上位を目指してください！

開催期間（予定）

2026年5月1日（金）11:00 ～ 5月22日（金）10:59

お祝いステージ「バースデープレゼント！」登場！

ステージをクリアするとネコカン20個を必ずゲットできる！

イベント期間中、毎日0時にステージが再登場！毎日クリアして、最大720個のネコカンを手に入れよう！

その他の13と1/2周年イベント内容一覧

・13と1/2周年記念限定EXキャラクター「レアガチャネコ」が、お得なネコカンパックになって販売！

・「トレフェス☆フェスティバル」開催！期間限定で日本編、未来編、宇宙編のお宝出現率が大幅UP！

・ガマトト探検隊に経験値をいつもより多くゲットできるエリア「XP超収穫祭（初級・中級・上級・超上級）」登場！

開催期間は2026年4月17日（金）11:00 ～ 5月1日（金）10:59予定！

・13と1/2周年記念の超お得な「大感謝パック」と「超限定セール」を期間限定で販売いたします。

販売期間は2026年4月17日（金）11:00 ～ 5月1日（金）10:59予定！

・他にもイベント盛りだくさん！詳細はアプリ内の告知ページをご確認ください。

13と1/2周年記念ムービー公開中！

『にゃんこ大戦争』13と1/2周年記念イベントを記念して、スペシャルムービーを公開しております。ぜひご覧下さい。

「にゃんこ大戦争13と1/2周年スペシャル記念ムービー『操られし13と1/2周年』篇」視聴ページ

https://youtu.be/d43TGQTXBFc

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/718_1_d6d3ee0289440da7d04f695fd4664597.jpg?v=202604171251 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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