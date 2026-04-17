ユナイテッドアローズ、中国・杭州の新規開業ラグジュアリーモール「杭州恒隆广场」に新店舗をオープン

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO: 松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）の子会社「悠艾（上海）商貿有限公司（UNITED ARROWS SHANGHAI LTD.）」は、2026年4月28日（火）、中国浙江省・杭州に「ユナイテッドアローズ 杭州恒隆广场店」をオープンします。本店舗は、同日に開業する新規商業施設「杭州恒隆广场（Westlake 66）」内に位置し、中国大陸では上海、深圳に続く3店舗目の出店となります。

急速な発展を続ける杭州は、商業・文化の両面で注目される都市のひとつです。中国国内でも有数のラグジュアリー商業施設である杭州恒隆广场への出店を通じて、感度の高いお客様に向けた日本発の上質なスタイルを提案してまいります。

ユナイテッドアローズ 杭州恒隆广场店

本店舗は、中国国内でも高級ラグジュアリーなブランドが集積する恒隆广场の顧客層に向けて、内装意匠および店舗設計のグレードを高めたハイエンドセレクトショップとして展開します。加えて、今回の出店を機に、「DRAWER」の取り扱いを新たにスタートします。杭州恒隆广场では、今後ラグジュアリーブランドの出店が多数予定されており、DRAWERのターゲット層と親和性の高い来店が見込まれることから、同モールにおいて初展開する運びとなりました。

取り扱いアイテム、ブランド

UNITED ARROWS（MENS／WOMENS）

H BEAUTY&YOUTH（MENS／WOMENS）

LOEFF

DRAWER

PREEK

ノベルティ

オープンを記念し、UNITED ARROWSロゴトートバッグにバンダナをセットしたノベルティをご用意します。

※数に限りがございます。

店舗情報

店舗名：ユナイテッドアローズ 杭州恒隆广场店

オープン日：2026年4月28日（火）

所在地：杭州市拱墅区体育场路 321 号 杭州恒隆广场 L2-18商铺

（Unit L2-18, Westlake 66, No.321 Tiyuchang Road, Gong Shu District, Hangzhou）

店舗面積：87.8坪

営業時間：10:00～22:00

杭州恒隆广场 (Westlake 66)

杭州恒隆広場は、恒隆地産が中国本土で展開する11番目の複合施設プロジェクトであり、高級ショッピングモール、5棟のグレードAオフィスビル、および浙江省初のマンダリン・オリエンタル・ホテルを一体化したものです。多様性とワンストップ性を兼ね備えた都市の新たな商業ランドマークを構築し、時代の先駆けとして杭州における「消費体験」の概念を一新することを目指しています。

当社の海外事業における進捗状況について

当社は2019年12月に海外子会社「悠艾（上海）商貿有限公司（UNITED ARROWS SHANGHAI LTD.）」を設立し、中国市場における事業基盤の構築を進めてまいりました。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本土での出店計画を一時見合わせる期間がありましたが、2021年3月には越境ECプラットフォーム「Tmall Global（天猫国際）」への出店を通じて、現地のお客様との接点を継続的に築いてきました。

その後、2023年5月に発表した中期経営計画においては、中国市場を重要な成長領域と位置づけ、ポップアップ出店などを通じて、顧客ニーズの把握およびブランド認知の向上に取り組んできました。2025年には「ユナイテッドアローズ 上海静安嘉里中心店」をオープンし、続く2026年3月には中国大陸2店舗目となる「ユナイテッドアローズ 深圳万象天地店」を開業。さらに同月下旬には、タイ・バンコクに2号店となる「UNITED ARROWS CENTRAL CHIDLOM店」を出店するなど、アジア主要都市における海外事業の拡大を着実に進めています。

株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開している。