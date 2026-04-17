「BODI by Composition Inc.」を始動！キャラクターとロボティクスの共演で、ナラティブなライブ体験をさらに拡張する

株式会社Composition

株式会社Composition（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：緒方達郎、以下 Composition）は、新たなロボティクスエンターテインメントブランド「BODI by Composition Inc.」を始動しましたことをお知らせします。本ブランドは、ヒューマノイドロボットを活用したライブパフォーマンスを通じて、キャラクター表現とテクノロジーを横断する新たなエンターテインメントの創出を目指すものです。第一弾の取り組みとして、株式会社バンダイナムコエンターテインメントの主催するxRライブ「283 Production XXXX Performance XXX= S/N-GUL4R1TY」にて、本ブランドによる演出を初実装いたしました。

BODI by Composition Inc.とは

本ブランドは、バーチャルプロダクションで培ってきた表現設計の知見に加え、 Physical AIによるロボットの自律制御・遠隔操作技術をエンターテインメント演出へ統合することで、ショーパフォーマンス、ナラティブライブの実装領域をさらに拡張します。

ショーパフォーマンスにとどまらず、テーマパーク、イマーシブシアター、展示空間など、多様なフィールドにおいて、空間そのものを物語体験へと転換する演出開発を推進してまいります。

第1弾での実績

・Unitree製ヒューマノイドロボット 二次開発モデルを使用

・モーションキャプチャ技術により、人間のアクトをロボットの可動域にリターゲット

・強化学習を行い、シミュレーションから現実環境への適用・内蔵コンピュータによる自律制御

・ライブパフォーマンスにおける音楽

・音声・演出との同期・外乱（振動やノイズ）への適応・ライブ会場など、電波状況の厳しい環境での無線通信

・衣装、パーツ、無線制御LEDマスクによる装飾

「283 Production XXXX Performance XXX= S/N-GUL4R1TY」

BODI公式サイト :https://bodi.comp-inc.com/

公演名：283 Production XXXX Performance XXX= S/N-GUL4R1TY

日程：2026年4月11日、12日（計3公演）

会場：幕張イベントホール

主催：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

ライブ制作：株式会社バンダイナムコミュージックライブライブ

演出・CG制作：MOOV by Composition Inc.

ロボティクス演出：BODI by Composition Inc.

株式会社バンダイナムコエンターテインメントの主催する「283 Production XXXX Performance XXX= S/N-GUL4R1TY」は、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」に登場するユニット「ストレイライト」が出演するxRライブとして、2026年4月11日(土)と12日(日)に公演されました。Compositionは同社とともに、これまでも「283 Production LIVE Performance [liminal;marginal;eternal]」、「283 Production LIVE Performance Uka,」、「283 Production MUSICAL Performance 騎士団のヴェール」など、数多くのxRライブを制作してまいりました。これらのライブパフォーマンスでは、世界観と物語性を重視しながらも、既存のライブ表現にとらわれない新たな表現の拡張と挑戦を届けています。

最新公演となる本公演では、「無機物の機械に命は宿るのか」をひとつのモチーフとして設定し、感情をもったアイドルと、感情を学習していくロボティクスキャラクターが交わる演出を実装しました。ストレイライトは、公式において「実在と非実在を行き来するカリスマ的アイドルユニット」として描かれており（※1）、Compositionはこのユニットが持つテーマ性に対し、IPの持つ物語性と「BODI by Composition Inc.」の技術を掛け合わせることで、ライブそのものを新たなナラティブ体験へと昇華させました。

本公演では、ロボットが一人のパフォーマーとして出演し、ストーリーの展開の中で重要な役割を担いました。商業公演のライブパフォーマンスとしては、世界でも極めて稀で先進的な事例です。

なお、本公演における取り組みは、「BODI by Composition Inc.」における最初の実装事例となります。

※引用：https://shinycolors.idolmaster-official.jp/idol/

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Compositionの描く「ナラティブライブ」

Compositionは、10年以上培ってきたバーチャルプロダクション技術により、ライブ制作やインタラクティブ体験を手がけており、日本のみならず、アメリカ、ヨーロッパ、中国など、国境を越えた累計150万人以上の観客に届けてまいりました。

Compositionは、技術そのものの新規性ではなく、キャラクターやタレントが持つ物語性、世界観、感情の流れを、いかに一体的な体験として立ち上げるかという視点を大切にしており、それを「ナラティブライブ」と呼び開発しています。

「ナラティブライブ」とは、ストーリードリブンのライブパフォーマンス、世界観の構築、そしてシネマティックな体験を融合した、新たなライブエンターテインメント体験です。単なる映像演出やステージ演出にとどまらず、出演者がその場に“存在している”と感じられる体験の創出を目指し、ライブを通じて物語そのものが立ち上がる瞬間を描き出します。

今後もCompositionは、バーチャルプロダクションの可能性を拡張しながら、IPやタレントの魅力をより深く、より自由に届ける表現の創出に取り組んでまいります。

株式会社Compositionとは

株式会社Compositionは、CGクリエイターにより2013年に設立された3DCG・映像制作会社です。CG技術を中心として音楽・ゲーム・ライブエンターテイメント・TVコンテンツなど様々なコンテンツを制作してまいりました。設立から13年を経て、軸足をバーチャルプロダクション技術・キャラクターコンテンツ・ライブ演出制作へと変化させ、クリエイティブブランド「MOOV by Composition Inc.」を設立しました。



所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1－24－12 THE GATE 新宿御苑 4F

代表取締役社長：緒方 達郎

設立：2013年1月28日

問い合わせ先：info@comp-inc.com

Composition Website：h(https://comp-inc.com/)ttps://comp-inc.com/(https://comp-inc.com/BODI)

BODI Website：https://bodi.comp-inc.com/

MOOV X：https://x.com/MOOV_Virtual

BODI X：https://x.com/BODI_Physical