【学会出展】エテルナム、第7回日本化粧医療学会に出展。日比野佐和子先生登壇、医学的エビデンスに基づく化粧医療をテーマにランチョンセミナーも開催。

株式会社エテルナム

『永遠の美しさへの夢が、 夢に終わらない未来を創りあげること』を使命に掲げる、化粧品の研究開発・製造販売を行う株式会社エテルナム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本隆明）は、2026年4月18日（土）開催の「日本化粧医療学会 第7回学術総会」にブース出展するとともに、顧問である日比野佐和子先生を講師に迎えたランチョンセミナーを開催いたします。

日本化粧医療学会 第7回学術総会 概要

本学術総会のテーマは「究極の美の追求」。

エテルナムは、再生医療研究で培われた知見と医学的エビデンスに基づく化粧医療の重要性を発信し、医療従事者に向けた情報提供を行います。

ランチョンセミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143635/table/63_1_1fd85345b9bcb8e304d4ce685023094e.jpg?v=202604171251 ]イベント詳細 :https://jcm-office.org/meeting7/

エイジマネジメント医療の第一人者であり、本学会の理事長をも務める、医師・医学博士 日比野佐和子先生（大阪大学大学院医学系研究科 未来医療学寄附講座 特任准教授）を講師に迎え、ランチョンセミナーを開催します。

エテルナムのスキンケア製品に採用されている「ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液」を題材に、再生医療研究の知見と医学的エビデンスに基づき、化粧医療におけるエイジングケアの可能性を多角的に考察します。

セミナータイトル：「ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液で拡がるエイジングケアの可能性」

開催日時：4/18（土）12:10～13:00

エテルナムブース展示内容

ブースでは、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞培養上清液を高配合した医療機関専売品「エテルナムDR」シリーズ（スキンケア・リップセラム）を展示いたします。再生医療研究に基づく処方設計のご説明や、導入クリニック向けのサポートプログラム、教育・販促・マーケティング支援などもご紹介します。

「エテルナムDR」は医療機関を対象に新規取り扱いクリニック様を募集しております。学会では特別導入相談を実施予定ですので、ぜひエテルナムブースにお越しください。

エテルナムが誇る安心安全への配慮について

毎日ご使用いただくお客様のために、 以下試験を実施し、安全性を確認しています。

１.ドナーの試験

２.ヒト臍帯由来幹細胞の試験

３.化粧品原料の試験

４.製品の安全性試験を8項目 実施

新しい原料開発に関しては安全性試験は自主基準としているため、パッチなど数種類の試験のみを実施することが多い中、エテルナムではアレルギーやアルコールなどの敏感肌パッチテストをはじめ、2段階で計17項目もの試験を実施しています。

エテルナム製品一覧

【医療機関専売品】エテルナムDR スキンケア【医療機関専売品】エテルナムDR リップセラム【医療機関専売品】エテルナムDR スキングロウマスクEXエテルナム スキンケア（ローション/セラム/クリーム）エテルナム トライアルセット【NEW】エテルナム クレンジングオイル/フェイスウォッシュ【NEW】エテルナム エッセンスUVプライマー（ライトベージュ/ピンクパープル）エテルナム フェイシャルマスク EXエテルナム 上清原液 SAITAI【NEW】エテルナム アイラッシュセラムエテルナム リップセラム（A001~A007）