【hince新発売】極薄の膜が放つ、鏡のようなツヤで、ひと塗りで叶う贅沢なボリューム感「ミラーデューグロス」誕生！

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、鏡のように光を反射するリッチなツヤと、軽やかなつけ心地を両立した新作リップグロス「ミラーデューグロス」を4月27日(月)にQoo10公式ショップにて先行発売いたします。

本製品は、従来のグロスの“重さ”や“ベタつき”といった使用感を見直し、極めてリッチなツヤ・透明感・快適さを兼ね備えた新しいリップカテゴリーとして開発されました。ひと塗りで唇に満ちるミラーのような光沢感と、重ねるほどに際立つボリューム感で、透明感とツヤを重ねてhinceならではの洗練されたムードを表現します。

■ 発売日情報

- 2026年4月27日（月）｜先行発売Qoo10公式ショップ- 2026年5月9日（土）楽天市場公式ショップ- 2026年6月3日（水）直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）- 2026年6月中その他全国バラエティショップにて順次発売

※2026年5月28日（木）～6月2日（火）の期間、直営店にて事前予約受付を実施いたします。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

※取扱店舗での発売日に関する詳細は、各店舗にお問い合わせくださいませ。

■ 製品情報

・ 商品名：ミラーデューグロス

・ 容量：4ml

・ 価格：1,760円(税込)

・ カラー：全8色

■ カラー展開

透明感あふれるクリアな発色と、重ねるほどに深まるツヤ感。

デイリーに使いやすいニュートラルカラーから、ムードを引き立てるポイントカラーまで、

hinceならではの洗練されたカラーバリエーションを展開します。

01 ヌー・デュー（NU DEW）

みずみずしく透けるアプリコットベージュ。

素の唇の美しさを引き立てる、ナチュラルなヌードカラー。

02 カインド（KIND）

やわらかく溶け込むウォームブラウンピーチ。

肌なじみがよく、落ち着いたニュアンスを演出。

03 デュー・ピーチ（DEW PEACH）★メインカラー

ほんのり温かみのあるピーチコーラル。

自然な血色感とフレッシュなツヤをプラスする万能カラー。

04 ユース（YOUTH）

血色感を引き立てるベリーローズ。

華やかさと透明感を兼ね備えた、いきいきとした印象へ。

05 ポージー（POSY）

軽やかに華やぐソフトクールピンク。

可憐でやさしい雰囲気を演出するフェミニンカラー。

06 デュー・ローズ（DEW ROSE）★メインカラー

落ち着いたムードのナチュラルローズ。

洗練された印象を与える、デイリーにも使いやすいカラー。

07 ソウル（SOUL）

深みのあるヴィンテージレッドブラウン。

唇に奥行きと存在感を与えるシックなカラー。

08 アンノウン（UNKNOWN）

じんわり溶け込むミューテッドローズブラウン。

ニュアンスを楽しむ、大人のためのムードカラー。

■ 製品特徴

”極薄の膜が放つ、鏡のようなツヤ。

唇にちゅるんと、贅沢ボリューム。

#ミラーグロス”

“MIRROR + DEW”

光を反射するミラーのようなツヤと、露をまとったような透明感。



極上ミラーグロウで相反する2つの質感が重なり合い、極めてリッチなツヤが洗練されたリップ表現を叶えます。

POINT 1. 鏡のように反射するリッチなツヤ「MIRROR GLOW」

高光沢オイルが唇の縦ジワをなめらかにカバーし、光を均一に反射。

まるで鏡のようなツヤが唇全体を包み込み、ふっくらとしたボリューム感と立体感を演出します。

POINT 2. パーソナルカラーに寄り添う、 「DEWY-LAYER COLOR」

濁りのないクリアな発色で、重ねるほどにツヤと奥行きが際立つレイヤードカラー設計。

ライトからミュートトーンまで揃えた幅広いカラーバリエーションで、パーソナルカラーに寄り添いながら自然に肌になじみます。

POINT 3. 軽やかでベタつかない「NEW GLOSS TEXTURE」

ツヤ感はそのままに、重さやベタつきを抑えた新感覚のテクスチャー。

みずみずしく唇に密着し、うるおいを閉じ込める保湿コーティングで乾燥感のない快適なつけ心地を長時間キープします。

鏡のような極めてリッチなツヤ感と、重ねるほどに深まる透明感をひとつに。

軽やかなつけ心地とともに、唇に自然な立体感と存在感をもたらします。

日常のメイクにさりげない輝きを添えながら、

自分らしさを引き立てる新たなリップ表現へ。

hinceは、これからも感性に寄り添う美しさを提案してまいります。

■ hinceについて

hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発

現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。

公式HP : https://hince.jp

公式IG : @hince_official_jp

公式X : @hince_japan

公式LINE：@hince

【販売サイト】

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan

＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780

ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince

HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)

三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list

■ 会社情報

会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.

代表者 ：Heo Jaeseok

設立日 ：2018年6月4日

本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階

■ 本件に関する問い合わせ先

詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp

お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp