【hince新発売】極薄の膜が放つ、鏡のようなツヤで、ひと塗りで叶う贅沢なボリューム感「ミラーデューグロス」誕生！
化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、鏡のように光を反射するリッチなツヤと、軽やかなつけ心地を両立した新作リップグロス「ミラーデューグロス」を4月27日(月)にQoo10公式ショップにて先行発売いたします。
本製品は、従来のグロスの“重さ”や“ベタつき”といった使用感を見直し、極めてリッチなツヤ・透明感・快適さを兼ね備えた新しいリップカテゴリーとして開発されました。ひと塗りで唇に満ちるミラーのような光沢感と、重ねるほどに際立つボリューム感で、透明感とツヤを重ねてhinceならではの洗練されたムードを表現します。
■ 発売日情報- 2026年4月27日（月）｜先行発売Qoo10公式ショップ
- 2026年5月9日（土）楽天市場公式ショップ
- 2026年6月3日（水）直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）
- 2026年6月中その他全国バラエティショップにて順次発売
※2026年5月28日（木）～6月2日（火）の期間、直営店にて事前予約受付を実施いたします。
※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。
※取扱店舗での発売日に関する詳細は、各店舗にお問い合わせくださいませ。
■ 製品情報
・ 商品名：ミラーデューグロス
・ 容量：4ml
・ 価格：1,760円(税込)
・ カラー：全8色
■ カラー展開
透明感あふれるクリアな発色と、重ねるほどに深まるツヤ感。
デイリーに使いやすいニュートラルカラーから、ムードを引き立てるポイントカラーまで、
hinceならではの洗練されたカラーバリエーションを展開します。
01 ヌー・デュー（NU DEW）
みずみずしく透けるアプリコットベージュ。
素の唇の美しさを引き立てる、ナチュラルなヌードカラー。
02 カインド（KIND）
やわらかく溶け込むウォームブラウンピーチ。
肌なじみがよく、落ち着いたニュアンスを演出。
03 デュー・ピーチ（DEW PEACH）★メインカラー
ほんのり温かみのあるピーチコーラル。
自然な血色感とフレッシュなツヤをプラスする万能カラー。
04 ユース（YOUTH）
血色感を引き立てるベリーローズ。
華やかさと透明感を兼ね備えた、いきいきとした印象へ。
05 ポージー（POSY）
軽やかに華やぐソフトクールピンク。
可憐でやさしい雰囲気を演出するフェミニンカラー。
06 デュー・ローズ（DEW ROSE）★メインカラー
落ち着いたムードのナチュラルローズ。
洗練された印象を与える、デイリーにも使いやすいカラー。
07 ソウル（SOUL）
深みのあるヴィンテージレッドブラウン。
唇に奥行きと存在感を与えるシックなカラー。
08 アンノウン（UNKNOWN）
じんわり溶け込むミューテッドローズブラウン。
ニュアンスを楽しむ、大人のためのムードカラー。
■ 製品特徴
”極薄の膜が放つ、鏡のようなツヤ。
唇にちゅるんと、贅沢ボリューム。
#ミラーグロス”
“MIRROR + DEW”
光を反射するミラーのようなツヤと、露をまとったような透明感。
極上ミラーグロウで相反する2つの質感が重なり合い、極めてリッチなツヤが洗練されたリップ表現を叶えます。
POINT 1. 鏡のように反射するリッチなツヤ「MIRROR GLOW」
高光沢オイルが唇の縦ジワをなめらかにカバーし、光を均一に反射。
まるで鏡のようなツヤが唇全体を包み込み、ふっくらとしたボリューム感と立体感を演出します。
POINT 2. パーソナルカラーに寄り添う、 「DEWY-LAYER COLOR」
濁りのないクリアな発色で、重ねるほどにツヤと奥行きが際立つレイヤードカラー設計。
ライトからミュートトーンまで揃えた幅広いカラーバリエーションで、パーソナルカラーに寄り添いながら自然に肌になじみます。
POINT 3. 軽やかでベタつかない「NEW GLOSS TEXTURE」
ツヤ感はそのままに、重さやベタつきを抑えた新感覚のテクスチャー。
みずみずしく唇に密着し、うるおいを閉じ込める保湿コーティングで乾燥感のない快適なつけ心地を長時間キープします。
鏡のような極めてリッチなツヤ感と、重ねるほどに深まる透明感をひとつに。
軽やかなつけ心地とともに、唇に自然な立体感と存在感をもたらします。
日常のメイクにさりげない輝きを添えながら、
自分らしさを引き立てる新たなリップ表現へ。
hinceは、これからも感性に寄り添う美しさを提案してまいります。
■ hinceについて
hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発
現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。
公式HP : https://hince.jp
公式IG : @hince_official_jp
公式X : @hince_japan
公式LINE：@hince
【販売サイト】
Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial
楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan
＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780
ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince
HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)
三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list
■ 会社情報
会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.
代表者 ：Heo Jaeseok
設立日 ：2018年6月4日
本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階
■ 本件に関する問い合わせ先
詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp
お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp