ペットライン株式会社、「どうぶつ病院宅配便アプリ」をリニューアル

メグリ株式会社

メグリ株式会社（本社：東京都、以下メグリ）が提供するスマートフォンアプリプラットフォーム「MGRe（メグリ）」は、この度、国産ペットフードメーカーのペットライン株式会社（本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長 小沼 亮）が展開するサービス「どうぶつ病院宅配便」の公式アプリ「どうぶつ病院宅配便アプリ」に採用されたことをお知らせいたします。

本アプリのリリースにより、既存顧客との関係性強化および、より快適で一貫した購買体験の提供を実現します。

導入の背景

ペットライン株式会社が展開する「どうぶつ病院宅配便」は、動物病院専用の療法食と総合栄養食を自宅に届けるサービスとして、多くのリピーター顧客に支持されてきました。

一方で、以下のような課題を抱えていました。

・アプリのUI/UXが最適化されておらず、顧客との接点強化に限界があった

・継続利用が多いサービス特性に対し、より関係性を深めるための仕組みが不足していた

・インフラ環境の変化にも柔軟に対応できる、安定したアプリ基盤が求められていた

これらの課題を解決し、顧客体験のさらなる向上を図るため、メグリ株式会社が展開するアプリプラットフォーム「MGRe」の導入に至りました。

アプリの主な機能と特徴

1．EC会員連携によるセグメント配信

ECサイトの会員情報とアプリを連携することで、顧客の購買履歴や属性に応じたセグメント配信が可能に。 これにより、ユーザー一人ひとりに最適化された情報提供を実現し、リピート利用の促進とLTV（顧客生涯価値）の向上が期待されます。

2．SSO（シングルサインオン）によるシームレスな体験

アプリとECサイト間でのシングルサインオン（SSO）を実現。

ユーザーはログイン情報を意識することなく、スムーズにサービスを利用できるようになり、ストレスのない購買体験を提供します。

今後の展望

「どうぶつ病院宅配便」では、アプリを通じて顧客との継続的なコミュニケーションを強化し、よりパーソナライズされたサービス提供を目指します。

今後は、アプリを起点としたCRM施策の強化や、顧客ロイヤルティ向上に向けた取り組みを推進し、ペットと飼い主様双方にとって価値ある体験の創出を目指してまいります。

メグリ株式会社について

メグリ株式会社は、企業のアプリ開発から運用、分析までワンストップで支援するアプリマーケティングプラットフォーム「MGRe（メグリ）」を提供しています。

MGReは、CRM・EC・店舗を横断するOMOアプリの構築を支援し、顧客データを統合した多彩なマーケティング施策を可能にするサービスです。ポイント連携、会員証、プッシュ通知、アプリ限定コンテンツ配信など、ブランドとユーザーをつなぐさまざまな機能を提供し、企業のDX推進を後押ししています。

公式サイト：https://mgre.jp/

ペットライン株式会社について

社名：ペットライン株式会社

本店所在地：岐阜県多治見市大針町657-1

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー46階

設立：1967年（昭和42年）7月19日

代表：代表取締役社長 小沼亮

事業内容：ペットフード、ペット関連商品の製造販売



＜ペットライン株式会社について＞

「愛情を品質に。」を企業理念に掲げる国産ペットフードメーカーです。 同社は1967年に設立され、日本国内で暮らす犬・猫の健康と豊かな生活を支えるペットフードの研究・開発・製造・販売を行っています。日本初のドライキャットフードの発売をはじめ、設立以来、機能性を追求した総合栄養食や療法食まで、幅広い商品ラインナップを展開しています。