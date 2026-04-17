【自家製麺 杵屋】初のテレビCM「杵屋締め 職人」篇、「杵屋締め 食す」篇を4月20日（月）より関西エリアで放映開始

株式会社グルメ杵屋

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン（本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：吉田 正敏）が運営する「自家製麺 杵屋」は、初となるテレビCM 「杵屋締め 職人」篇、「杵屋締め 食す」篇を、2026年4月20日より、関西エリアにて放映開始いたします。本CMは、江戸時代から伝わるとされる伝統的な「大阪締め」をモチーフに、大阪発祥の手打ちうどんチェーンである「自家製麺 杵屋」の職人の技と、半世紀以上にわたり各店舗にて毎日店内製麺を行うこだわりを紹介します。

■新CMについて

「自家製麺 杵屋」は、1971年に日本初のうどんチェーンです。日本を代表する「讃岐うどん」を創業以来半世紀以上にわたり、店内で毎日独自の製法で製麺。その麺に関西風の黄金出汁を合わせて提供しています。新CM では、江戸時代から大阪に伝わるとされる伝統的な「大阪締め」をテーマに、大阪ではお馴染みの「打ちまーしょ、チョンチョン」のリズムに合わせて構成しました。

１.「杵屋締め職人編」では、毎日店内製麺を行う杵屋の、打ちたて・切りたて・ゆがきたてのこだわりを表現

２.「杵屋締め食す編」では、ゆがきたてのうどんを子供から大人までが夢中で“すすり”“飲干す”様子をそれぞれ「大阪締め」の軽快なテンポで表現しました。

＜新CM概要＞

タイトル：自家製麺 杵屋 テレビCM「杵屋締め 職人」篇、「杵屋締め 食す」篇

放映開始日：2026年4月20日～2026年1月10日

放映エリア：関西（読売テレビ、関西テレビ、毎日放送、朝日放送、テレビ大阪）

URL：「杵屋締め 職人」篇 https://youtu.be/HUbo0tcRvUI

「杵屋締め 食す」篇 https://youtu.be/CZh7Wd2hY0g

＜カットデータ＞

■「大阪締め」とは

大阪締めとは、江戸時代から大阪市に伝わるとされる伝統的な手締めの一種です。古来から、大阪市を中心に、祭りや式典、商談の締めくくりなどで行われ、「打ちまーしょ、（パンパン）」「もひとつせ、 （パンパン） 」「祝うて三度、（ パパンパン）」という独特の掛け声と手拍子で、無事に物事がまとまったことや、今後の繁栄を願います。現在でも天神祭りや今宮戎神社の十日戎、大阪の企業や地域行事、祝いの席などで広く受け継がれており、大阪の人情や商人文化を象徴する風習のひとつとなっています。

グルメ杵屋レストランは、大阪発祥の手打ちうどんチェーンとして、この大阪の伝統的な「大阪締め」をモチーフとしたCMを制作することで、杵屋の職人の技と、半世紀以上にわたり毎日店内製麺を行うこだわりを発信します。

■「自家製麺 杵屋」について

日本を代表するうどん大国香川県の「讃岐うどん」をベースに、店内でコシの強いうどんを毎日独自の製法で製麺しています。熟練された職人の技が、たくさんの人に愛される美味しいうどんを提供しています。また出汁にもこだわりがあり、関西風の黄金に輝く素材の旨味が凝縮された薄味の出汁を使用しております。素材が持つ旨味を最大限に活かした「杵屋のうどん」は永年味を変えず、こだわりを持って守り続け、お客様に愛され続けています。

■株式会社グルメ杵屋について

1967年に設立した当社は、チェーン展開によるレストランの黎明期である1971年に実演手打うどん「杵屋」1号店を開店して以来、うどん・そばを中心に多様な業種業態のレストラン事業を展開してまいりました。加えて、M&A等を重ねることで、１.ニッポンの食の魅力を国内外に適正な価格で提供する事業、２.地域から求められる生活に欠かせない事業、３.参入障壁の高い事業などにチャンレンジし、近年では機内食事業や、業務用食品製造事業や日本語学校など業容を拡大してまいりました。

■グルメ杵屋 公式SNS

公式ホームページ

https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/

グルメ杵屋レストラン公式ホームページ

https://gourmet-kineya.co.jp/

公式X

https://x.com/gkineya

公式Instagram

https://www.instagram.com/gourmetkineya/