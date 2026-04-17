【名古屋タカシマヤ】物価高を背景に「実用性」志向が高まる今年は、UV対策アイテムや母の日グルメに注目「母の日ギフトの展開について」

株式会社 ジェイアール東海高島屋

5月10日（日）は母の日。物価高を背景に実用的なギフトや一緒に楽しめる母の日グルメの人気が高まっています（※）。ジェイアール名古屋タカシマヤ（以下、タカシマヤ）とタカシマヤ ゲートタワーモール（以下、TGM）では、これからの季節に活躍する暑さ対策アイテムや定番のカーネーションモチーフの日用品、華やかな母の日グルメまで幅広く取り揃えます。（※）母の日.me調べ

「母の日」特設サイト :https://www.jr-takashimaya.co.jp/cp2/2026mothersday/

生活をワンランク上げる実用的な贈り物

【これからの時期に欠かせない日差し＆暑さ対策品】

UVカット・撥水・手洗い可！機能抜群チュール付きキャップ

※新商品

後頭部のリボンを広げれば、首元までカバーできる。

LULA 2（全3色）13,860円 ■TGM 3階 カシラ

風に爽やかな香りをプラス、挟むだけのフレグランスクリップ

※新商品

１.フレ ハンディファン (全10種）2,680円～ ２.ハンディファン フレグランスクリップ (全6種) 980円 ■TGM 6階 フランフラン

首元から手先までかわいく紫外線カット

薄手で手軽に持ち歩きができ、冷房対策にもおすすめ。

ケープ 9,900円 ■タカシマヤ 1階 婦人洋品売場手先はビジューやレース付き

羽織るだけで紫外線対策できる、昨年2万着販売した（※）“着る日傘”

※対象期間：2025年2月1日～9月30日

今年は透湿・防しわなど、機能が加わり進化して登場。

＜インディヴィ＞ジャケット（全3色）19,800円 ■タカシマヤ 5階 婦人服売場

【エプロンは品揃えを通常時の約2倍に】

毎年人気のリバティ柄エプロンに今年の新柄が登場

＜LICIE（リッシー)＞エプロン 各7,700円 ■タカシマヤ 9階 スリッパ・エプロン売場

【感謝の気持ちを伝えるカーネーションモチーフギフト】

ヘアブラシに名前の刻印サービス

対象のヘアブラシを含む税込7,700円以上お買上げ方に、商品へ名入れできるサービス。

5月10日（日）まで、カーネーションの刻印が可能なほか、母の日限定BOXも登場！

コンボパドルブラシ 4,290円 ■タカシマヤ 4階 ジョンマスターオーガニック※箱代550円

好きなモチーフを選べる、木箱入りの箸置きセット

カーネーションの他、約80種の中から好きなモチーフを選べる。

＜てふ＞箸置き（1個) 1,320円～（左：1,760円 右：1,320円）※木箱代（2個用）440円 ■タカシマヤ 9階 和洋食器売場

そのまま飾れるケーキ型アレンジメント

ケーキボックスフラワー 4,950円 ※4月29日(水・祝)～の販売、29日までは店頭予約受付中 ■地下2階 TUBOIKAEN

【日々の疲れを癒す“時間を贈る”体験型ギフト】

5つのネイル＆ハンドケアと日焼け止め美容液「UVセラム」がついたチケット

爪の形・長さの整えや甘皮のお手入れ、指先から肘までの角質のお手入れなど、通常メニューにはない約60分のスペシャルコース。

＜ネイルバー＞母の日ネイルケアチケット（母の日ケアチケット、UVセラム（50ｇ）12,980円 ※5月10日（日）までの販売※チケット有効期限：2026年6月末まで ■タカシマヤ 6階 コンテンポラリーリュクス

【迷ったらこれ！手軽に贈れるカードギフト】

予算に合わせ10コースから選んで贈れる、コンパクトで荷物にならないスマートなカード型カタログギフト

暮らしを彩るテーブルウェアや気持ち華やぐビューティーアイテムなど豊富な掲載商品から選択可能。パソコンやスマートフォンでWEBサイトから簡単に注文ができる。

タカシマヤ ローズセレクションeMYDEAR（全10コース）4,235円～55,935円 ■9階 ギフトサロン

母の日を祝う華やかグルメ（全45種）■タカシマヤ

可愛いお顔のデコレーションケーキ

＜レニエ リヴゴーシュ＞レニエちゃんデコレーション S 4,104円 ※5月8日（金）まで要予約(翌日受取)、5月9日（土）・10日（日）は店頭販売 ■地下1階 洋菓子売場

クリームで花びらを表現したフリルケーキ

＜ディーズ チーズ＞母の日カーネーション 2,916円 ※5月9日（土）・10日（日）の販売 ■地下1階 洋菓子売場

感謝のメッセージ入り海老せんべい

＜桂新堂＞お母さんいつもありがとう（8袋入）2,160円 ■地下1階 和菓子売場

3色団子やおこわ5種など彩り豊かな春の2段弁当

＜おこわ米八＞思い出味わう母の日弁当 1,750円 ※5月9日（土）・10日（日）の販売 ■地下1階 惣菜売場

国産のバラを使った甘酸っぱく上品な生チョコ

＜メゾンカカオ＞アロマ生チョコレート MERCI（16粒）3,240円 ■地下1階 洋菓子売場

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。