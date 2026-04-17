【取材イベント】4/25(土)10時～ 約140人が参加予定。JR蘇我駅至近、千葉市中央区の宮崎公園にて、リニューアルオープンを記念し、子ども＆学生ワークショップを開催します！

株式会社フージャースホールディングス

株式会社フージャースコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川栄一）、及び千葉市中央区南町共栄会、宮小ファミリア、関東学院大学（中津研究室）、千葉大学（伊藤潤一研究室）は、千葉市中央区の宮崎公園（千葉市中央区宮崎1丁目）においてリニューアルオープンオープニングイベントを、4月25日(土)に開催します。

本イベントは地域コミュニティの形成と子どもの健やかな育成を目的としており、宮崎公園の改修工事の期間中に継続でワークショップを行うことで地域の皆さまの交流を深めることに寄与してまいります。

今回のワークショップは「みんなのゆめを、新しくなった宮崎公園にとどけよう！」をテーマに、芝生が根づくまでの期間に設置される養生用の杭に目標や願いごとを書いていただきます。関東学院大学、千葉大学の学生ボランティアも多数参加し、子どもたちと一緒になって会場をもりあげます。

参加・ご取材希望のメディア関係者様は下記お問い合わせメールアドレスにお申込ください。

【イベントリーフレット】【昨年のワークショップの様子2025年7月撮影】■イベント概要

開催日時：2026年4月25日(土) 10:00～11:30（小雨決行）

参加人数：140人程度

参加費用：無料

集合場所：千葉市中央区宮崎１丁目20‐128 宮崎公園

主催：南町共栄会

共催：宮小ファミリア

関東学院大学「中津研究室」

千葉大学「伊藤潤一研究室」

後援：フージャースコーポレーション

■会社概要

名称：株式会社フージャースコーポレーション

所在地：東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 丸の内仲通りビル 10階

代表者：代表取締役社長 小川 栄一

事業内容：新築マンション分譲事業、全国市街地再開発事業への参画、新築戸建分譲事業

設立：1994年12月21日

HP：https://www.hoosiers.co.jp/corporation/

フージャースグループは、変化に対応しながらさまざまな社会課題に向き合い

事業を通じて解決へと導く「ソーシャルデベロッパー(R)」をめざしています。