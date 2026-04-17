【Belkin】スマホアクセサリー新製品 ラインナップを公開！ iPhone 17シリーズ対応ディズニー特別デザインケースなど

ベルキン株式会社

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は、Disney特別デザインをあしらったiPhone17シリーズ対応の新製品ラインナップを、全国の家電量販店とAmazon.co.jpにて2026年4月17日（金）より発売いたします。

■Belkin iPhone 17 シリーズ マグネット式スマホケース（スパイダーマン/スティッチ/ミッキーマウス/ズートピア）

本製品は、洗練されたミニマルデザインとBelkinの最先端テクノロジーが融合した、iPhone 17シリーズ専用のハイエンド保護ケースです。無駄を削ぎ落とした「ブラック」やラグジュアリーな「サンド」といった定番カラーに加え、スパイダーマン、スティッチ、ミッキーマウス、そして『ズートピア2』の世界観を精緻なアートで投影した特別デザインを展開。各キャラクターのアイコニックな魅力を現代的な感性で昇華させたラインナップが、あらゆるライフスタイルに確かな個性と上質な彩りを添えます。

機能面では、iPhone 17の革新的な「タッチ式カメラボタン（カメラコントロール）」に完全対応。高感度な導電層を含む独自構造により、ケースを装着したままでも純正さながらのスムーズかつ正確な操作体験を可能にしました。また、36個の特製ネオジム磁石を配置した強力なマグネットリングを内蔵し、約10N（ニュートン）の吸着力を実現。Qi2規格（15W高速充電）およびMagSafeアクセサリにシームレスに接続でき、車載マウントやモバイルバッテリー使用時も外れにくい安定した使用感を提供します。

保護性能においては、MIL-STD-810G規格に準拠した2メートルの落下テストをクリア。衝撃を吸収する柔軟なTPUフレーム、耐摩耗性に優れたバックパネル、そして立体的なデザインを支えるPETパネルを組み合わせた「多層防御構造」を採用しました。さらに、レンズ周りを0.5mm、画面側を1.6mm高く設計したエッジ保護により、日常の摩擦や不意の落下からデバイスを全方位ガードします。

さらに、360°自在に調整可能な「革新的な二段階ミニヒンジ・デュアルスタンド」を搭載。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて最適な角度で固定できるほか、撮影時の安定したグリップとしても機能します。また、耐紫外線テスト*に合格し、透明ケースが黄ばみにくい「黄ばみ防止」設計を採用しております。汗・汚れ・擦り傷に強い特殊コーティングも施されており、機能美を長く保ち続ける特別な一品です。

※テスト規格: ISO 4892-3:2006 準拠

≪製品の特徴≫

360°回転ミニスタンド & 二段階ヒンジ: オリジナル設計のフレキシブルスタンドにより、縦置き・横置きを問わず自由な角度調整と抜群の安定感を実現します。

10Nの強力磁力 & Qi2対応: 特製ネオジム磁石により、Qi2認証の15W高速充電や各種MagSafeアクセサリへ強力かつ効率的に密着します。

カメラコントロール完全対応: iPhone 17専用の精密な開口と導電構造により、タッチ式カメラボタンの高感度な操作感を損ないません。

2m落下テストクリアの多層防御: TPUフレームと強化バックプレートが衝撃を吸収。MIL規格準拠の耐衝撃性能で、過酷な環境下でもデバイスを守ります。

全方位のエッジ保護設計: レンズ部を0.5mm、前面を1.6mm高く設計し、平らな場所に置いた際の接触による傷を徹底的に防止します。

ナノ黄変防止 & 特殊コーティング: 耐紫外線テストをクリアした黄ばみにくい素材と、酸化を防ぐコーティングにより、さらりとした手触りと美しさが持続します。

高耐久・耐擦り傷性能: 1,500回の摩耗試験および4,000回の摩擦試験をクリアし、日常使用における細かな傷からケース自体の美しさを守ります。

精密なディテール設計: ストラップホールの取り付けが可能な開口部や、指先にクリック感がはっきり伝わる物理ボタンを採用しています。

≪製品概要≫

製品名：Belkin iPhone 17 シリーズ マグネット式スマホケース スパイダーマン

発売日：2026年4月17日(金）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1SD7BXT

型番：MSA044qcBR-DY（iPhone 17）

価格：6,990円（税抜）

保証期間：2年

≪製品概要≫

製品名：Belkin iPhone 17 シリーズ マグネット式スマホケース スティッチ

発売日：2026年4月17日(金）

販売サイト（MSA044qcLS-DY）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1SCF2PT

販売サイト（MSA047qcLS-DY）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1SG944Q

型番：MSA044qcLS-DY（iPhone 17）、MSA047qcLS-DY（iPhone 17 Pro Max）

価格：6,990円（税抜）

保証期間：2年

≪製品概要≫

製品名：Belkin iPhone 17 シリーズ マグネット式スマホケース ミッキーマウス

発売日：2026年4月17日(金）

販売サイト（MSA044qcMT-DY）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1SDCYH5

販売サイト（MSA047qcMT-DY）： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1RM2QQF

型番：MSA044qcMT-DY（iPhone 17）、MSA047qcMT-DY（iPhone 17 Pro Max）

価格：6,990円（税抜）

保証期間：2年

≪製品概要≫

製品名：Belkin iPhone 17 シリーズ マグネット式スマホケース ズートピア

発売日：2026年4月17日(金）

販売サイト（MSA047qcOG-DY）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1S7F2YW

型番：MSA047qcOG-DY（iPhone 17 Pro Max）

価格：6,990円（税抜）

保証期間：2年

≪製品概要≫

製品名：Belkin iPhone 17 シリーズ マグネット式スマホケース

発売日：2026年3月5日(木）

販売サイト（MSA042qcBK）：https://amzn.asia/d/09FisgPn

販売サイト（MSA042qcSA）：https://amzn.asia/d/0h1xvPh6

販売サイト（MSA043qcBK）：https://amzn.asia/d/045G28KI

販売サイト（MSA043qcSA）：https://amzn.asia/d/06Mx6HJG

型番：MSA042（iPhone 17）、MSA043（iPhone 17 Pro Max）

カラー：ブラック、サンド

価格：5,850円（税抜）

保証期間：2年

■Belkin 5000mAh 超薄型マグネット式モバイルバッテリー くまのプーさん限定シリーズ

本製品は、ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」と、ピグレットの繊細なプリントを施した、Belkin限定デザインのマグネット式モバイルバッテリーです。手のひらに収まるカード型の超薄型設計（厚さ10.3mm）と、わずか119gという超軽量ボディを実現。表裏で異なるバイカラーの上質な質感により、外出先へもっと軽やかに「ときめき」を持ち運ぶことができます。

機能面では、iPhoneの背面にぴたっと密着する10N（約1,000g）の強力マグネットを搭載しており、移動中の撮影でもカメラに干渉せず快適に使用可能です。最大15WのUSB-C出力に対応し、iPhone 17 Proであれば約44分で0-50%までの急速充電が可能です。また、デバイスを充電しながらバッテリー本体も充電できる「パススルー充電」に加え、スマートフォン（ワイヤレス5W）とイヤホン（有線7.5W）を同時にチャージできる「2in1同時充電」機能を備え、限られた時間を効率的に活用できます。

安全性においてもBelkin独自の厳格な基準をクリアしており、過充電・過電圧保護や短絡検知、さらに信号干渉保護など10項目に及ぶ高度な保護機能を搭載。日本（PSE）や中国（3C）をはじめ、世界各国の主要な国際認証を取得しており、機内持ち込みも安心です。iPhone 12シリーズ以降やAirPods、Apple Watch、Androidスマートフォンまで幅広く対応し、最大＄2,500の接続機器保証も付帯した、信頼と可愛らしさを兼ね備えた特別な一品です。

≪製品の特徴≫

くまのプーさん限定デザイン & 両面バイカラー: プーさんとピグレットの繊細なプリントに加え、表裏で色の異なる上質なバイカラー仕上げが日常に彩りを添えます。

カード型・超薄型軽量設計: 厚さわずか10.3mm、重さ119gのスリムボディ。一般的なモバイルバッテリー（約300g）の半分以下の軽さで、持ち運びもラクラクです。

10Nの強力マグネット吸着: 約1,000gの重さに耐える強力な磁力でスマートフォンに密着。薄型のため握りやすく、自撮りなどの撮影時もカメラを遮りません。

2in1同時充電 & パススルー対応: 外出先ではワイヤレス（5W）と有線（7.5W）で2台同時充電、自宅では本体を充電しながらデバイスへ給電できる利便性を備えています。

最大15WのUSB-C急速充電: 付属の0.6m USB-Cケーブル（3,500回の折り曲げテスト済み）を使用し、最大15Wの出力でスピーディーにフル充電へ近づけます。

世界基準の安全性と国際認証: 日本のPSEに加え、北米UL、欧州CE、タイTISIなど多数の国際認証を取得。過充電や高温保護など10種類の安全設計でデバイスを守ります。

幅広い互換性とケース対応: iPhone 12以降の各モデル、Android、Apple Watch等に対応。厚さ3mm以下のケースやMagSafe対応ケースなら付けたまま充電可能です。

最大2,500米ドルの接続機器保証: 本製品との接続中に正しく使用していたデバイスが損傷した場合、最大2,500米ドルを上限に修理または交換をサポートします。

≪製品概要≫

製品名：Belkin 5000mAh 超薄型マグネット式モバイルバッテリー くまのプーさん限定シリーズ

発売日：2026年4月17日(金）

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGYQ7MH9

型番：BPD010qcWP-DY

価格：6,290円（税抜）

保証期間：2年

＜Belkinについて＞

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

Belkin Japan公式ウェブサイト：http://www.belkin.com/jp/

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