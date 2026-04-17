【サービス刷新】官公庁DX支援サービスを全省庁・公共機関向けに拡大｜SharePoint・Power Apps・Power Automate・Copilot Studioによる包括的DX推進支援を開始

アーティサン株式会社

アーティサン株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：小山 才喜）は、これまで地方自治体向けに提供してきた「ローコード導入・運用支援サービス」を刷新し、中央省庁・外郭団体・公共機関を含む全ての官公庁を対象とした「官公庁向けDX支援サービス」として、2026年4月17日より提供を開始いたします。

■官公庁DX支援サービス（SharePoint・Power Apps・Power Automate・Copilot Studio）

https://www.artisan.jp.net/cloud-download/low-code-implementation-and-operation-support-services/

■ 背景・目的

デジタル庁が推進する政府共通の業務実施環境「GSS（Government Solution Service）」への移行が加速する中、Microsoft Power Platformをはじめとするローコードツールの有効活用が官公庁にとって急務となっています。

複雑化する業務と人員減少という課題に直面する官公庁において、職員自らが業務改善アプリを開発・運用できる「内製化」体制の構築は、持続可能なDXを実現するうえで不可欠な取り組みです。

弊社はこれまで、省庁におけるPower PlatformアプリやSharePointポータルの構築など、官公庁での豊富な実績を積み重ねてまいりました。

本サービス刷新では、その知見と実績をもとに、対象を全ての官公庁へと拡大し、より包括的なDX支援を提供いたします。

■ 新サービスの概要

サービス名：官公庁向けDX支援サービス

対応ツール：SharePoint / Power Apps / Power Automate / Copilot Studio

対象：中央省庁・地方自治体・外郭団体・公共機関

提供内容：業務アプリ設計・開発、ポータルサイト構築、職員向け研修・内製化支援、伴走支援

■ こんな課題をお持ちの官公庁様へ

・バックオフィス業務のDX化を推進したいが、何から始めれば良いか分からない

・Microsoft 365は導入済みだが、有効活用できていない

・GSSへの移行にあたり、技術的な支援先を探している

・ローコードツールを職員が使いこなせるようにしたい

■ 無料相談・提案資料のご提供について

本サービスでは、導入をご検討中の官公庁様向けに以下を無料でご提供しております。

【 無料個別相談 】

貴庁の課題やご状況をヒアリングし、最適な活用方法をご提案します。

オンライン・対面どちらにも対応しております。

▶ 無料相談のお申し込みはこちら

https://www.artisan.jp.net/contact/

【 提案資料ダウンロード 】

サービス概要・導入事例・ツール比較などをまとめた資料を

無料でダウンロードいただけます。

▶ 資料ダウンロードはこちら

https://www.artisan.jp.net/cloud-download/low-code-implementation-and-operation-support-services/

「まだ検討段階」「何から聞けばいいか分からない」という段階でもお気軽にお問い合わせください。

■ 会社概要

社名：アーティサン株式会社（Artisan Inc.）

所在地：東京都調布市布田4丁目5番地1 藍澤調布ビル6F

代表者：小山 才喜

認証・認定：

- Microsoft AI Cloud Partner- Power Apps Partner- Microsoft Power Automate Partner- 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）- プライバシーマーク

URL：https://www.artisan.jp.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

アーティサン株式会社 担当：Microsoftクラウド事業

TEL：042-444-4815

E-mail：mscloud@artisan.jp.net