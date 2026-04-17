【ベネクス20周年記念】 旅×休養で心身ほどける体験を。100名様に、豪華宿泊券やVENEXのリカバリーアイテムが当たる、「VENEX プラチナリカバリーキャンペーン」を4/20～6/21に実施

株式会社ベネクス

リカバリーに関するサービスや商品を開発する株式会社ベネクス（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：中村 太一、以下、当社）は、2026年4月20日（月）～6月21日（日）に、旅×休養をテーマとしたキャンペーンを実施します。全国の取り扱い店舗および公式オンラインストアにて、22,000円（税込）以上の購入した方の中から抽選で、豪華宿泊券やVENEXリカバリー商品など、特別な休養体験が100名様に当たる「VENEX プラチナリカバリーキャンペーン」を実施します。

◆特設ページURL： https://store.venex-j.co.jp/page/platinum_campaign_2026(https://store.venex-j.co.jp/page/platinum_campaign_2026)

※2026年4月20日（月）14：00頃公開予定

■非日常の場所に行くこと、その場所だからできる体験が、心と体の休養に。VENEXが届けるキャンペーン

当社は、着て休むだけで上質な休養をサポートするリカバリーウェアをはじめ、独自のリカバリー素材PHTを開発するブランドだからこそお届けできる入浴料やマッサージゲルなどの『VITALISE』シリーズ、リカバリーのノウハウを提供しています。健康の3要素と言われる、運動、栄養、休養のうち、見落とされがちな休養を通じて人々の元気を支えたいという想いから、日々新たな発見やソリューションの提案をしています。

当社は、「寝ること」も重要な休み方でありながら、多様化した現代において、それぞれのライフスタイルに合った休み方があると考えています。その休み方を見つけるヒントとして、7つの休養タイプ※を提唱しています。その一つに自分の環境を変えて心身のリフレッシュを求める方法として「転換タイプ」があります。その代表的な例は旅であり、今回“旅×休養”をキーワードとした特別な休養体験をお届けすることで、積極的に休みを取っていただくべく、「VENEX プラチナリカバリーキャンペーン」を実施します。

VENEX 20th Anniversary Yearの一環として実施する本キャンペーンでは、これまで当社がお届けしてきたキャンペーンからアップグレードしたプレゼントをご用意しました。お気に入りのVENEXリカバリー商品とともにあなただけの特別な体験で、心と体を休め、次の活力へとつなげていただけることを願います。

【キャンペーン概要】

◆キャンペーン名： VENEX プラチナリカバリーキャンペーン

◆キャンペーン期間： 2026年4月20日（月）～2026年6月21日（日）

◆内容：対象店舗で販売されている、VENEX対象商品22,000円（税込）以上をキャンペーン期間内にご購入いただくと、以下の賞品に応募できます。

〈賞品〉

A賞／8名様：星野リゾート宿泊ギフト券 100,000円分

B賞／15名様：星野リゾート宿泊ギフト券 50,000円

C賞／30名様：バイタライズゲル 1個（40g）

D賞／47名様：バイタライズバス 8個入り

◆応募方法：

STEP1 専用応募フォームよりご応募ください

※対象店舗お渡しするチラシに専用応募フォームのQRコードを記載

※店頭POPにも応募フォームのQRコードを記載

※オンラインストア特設ページ内に、専用応募フォームのリンクを掲載

STEP2 店頭にてご購入の場合はレシート画像を提出、オンラインストアにてご購入の場合はご注文番号を入力

STEP3 その他必要事項を記入し、応募完了

◆特設ページURL： https://store.venex-j.co.jp/page/platinum_campaign_2026

※2026年4月20日（月）14：00頃公開予定です。

◆専用応募フォーム受付締切： 2026年6月28日（日）23：59

◆対象商品： 全商品

◆抽選発表： 抽選は2026年7月末頃を予定しています。

当選発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。お届け先は日本国内に限定させていただきます。

◆対象店舗：

〈直営店〉 VENEX Recovery Lab 日本橋

〈ベネクスショップ:10店舗〉高島屋横浜店 5階、大丸東京店 9階、ジェイアール名古屋タカシマヤ 9階、松坂屋名古屋店 本館6階、京王百貨店新宿店 5階、高島屋新宿店 8階、あべのハルカス近鉄本店ウィング館 6階、博多阪急 8階、ゴルフプラザアクティブ岩田屋店、イオンボディレイクタウン店

※その他、VENEX商品取り扱い店舗にて、展開予定。詳細はお近くの店舗にお問合せください。

〈オンラインストア:3店舗〉 VENEX公式オンラインストア、VENEX公式楽天市場店、VENEX公式Yahoo!店

【注意事項】

※お預かりしたお客様の個人情報は、商品の発送のほか個人を特定しない統計的情報を目的に利用させていただきます。

※当社は法令などにより開示を求められた場合を除き、お客様の同意なしに第三者に開示・提供することはございません。

※当選の有無などのお問い合わせにはお答えいたしかねます。

※お客様の住所・電話番号が不明確な場合や、転居による住所変更、電話番号の変更などの理由により当選のご連絡ができない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。

※当選賞品の交換・換金などには応じかねますので、予めご了承ください。

※ご好評につきご応募者様多数の場合はキャンペーン早期終了とさせて頂く場合がございます。

※A・B賞において、旅先までの往復交通費など諸経費はお客さまのご負担となります。

※賞品に関して予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【ベネクスについて】

健康のための３大要素「運動」「栄養」「休養」の中で、パフォーマンスを向上させるために必要な「休養」に着目。主力商品である休養時専用ウェアをはじめとするリカバリーサポート商品の開発、製造、販売、およびリカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発などを行っています。創業は「床ずれ予防マットレス」を開発、販売する介護用品メーカーとしてスタート。現在は、休養学に基づいたリカバリーに関わる商品開発を行っています。

「ヒトが本来持っている自己回復力を最大限に発揮させること」をコンセプトに、東海大学、神奈川県、当社との産学公連携事業により誕生したウェアは、エビデンス（科学的根拠）の取得や安全性を重視した開発を行い、「休養時専用ウェア」として2010年2月の発売以降、疲労回復や安眠のサポートを目的として日本代表選手らスポーツ関係者はじめ多くの方に愛用されています。現在は、豊富な商品展開を行い、全国の主要百貨店やオンラインショップで販売。これまでにシリーズ累計240万着（2026年3月初旬時点）の販売実績を記録するヒット商品となっています。

【株式会社ベネクス 概要】

法人名： 株式会社ベネクス

代表： 代表取締役 中村 太一

所在地： 〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-4-13 浅岡ビル4階

電話： 046-200-9288

設立： 2005年9月30日

事業内容： リカバリーサポート商品の開発、製造、販売

リカバリーに関する研究、啓発活動、サービス、開発など

ホームページ：https://www.venex-j.co.jp/