【ロイヤルパークホテル】リニューアル1周年記念！「Royal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo」特別プランを発売

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1、総支配人：小澤 幸一）では、5F「Royal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo」が2026年6月1日（月）にリニューアルオープン1周年を迎えます。

これを記念して、2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）の期間限定で、特別トリートメントメニュー「ローズ リラクシング アロマコロジー＆ヘッドコース（75分）ロクシタンスキンケアセット付」ならびに、同トリートメント付の宿泊プランを発売いたします。



■リニューアルオープン1周年記念！ロクシタンスキンケアセット付の特別トリートメントプラン

予約・詳細：https://www.rph.co.jp/about/facility/loccitane_spa/

南仏オート・プロヴァンスの自然の恵みを受けた豊富な製品ラインナップと世界中の伝統的なトリートメント技術の融合で、世界中にファンを持つロクシタンスパ「Royal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo」。心地よい香りとやすらぎに満ちた空間で、ロクシタンの人気シリーズ“ローズ”の香りに包まれるトリートメントをリニューアル1周年記念プランにご用意いたしました。

・ローズ リラクシング アロマコロジー＆ヘッドコース（75分）ロクシタンスキンケアセット付

朝摘みローズの香りに包まれる温かなフットバスから始まり、繊細なタッチと心地よいリズムが心身の緊張をやわらかく解きほぐし、深い安らぎへと導きます。仕上げにはローズ パフュームド ボディミルクにより、しっとりとした艶やかな肌へ。優雅な香りとともに、満ち足りたひとときをお届けいたします。

また、ロクシタンのスキンケアセットをプレゼント。ご自宅でも自然の香りに包まれる心地よいケアをお楽しみいただけます。

さらに、快適なステイも満喫いただける「【スパ1周年記念】心と体を労わる、ボディ+ヘッドトリートメント付宿泊プラン」もご用意いたしました。期間限定のメニューをぜひこの機会にご堪能ください。

■リニューアルオープン1周年記念メニュー 概要

期 間：2026年5月1日（金）～2026年6月30日（火）

内 容：ローズ リラクシング アロマコロジー＆ヘッドコース（75分）

ロクシタンスキンケアセット付 24,200円

※料金には、消費税が含まれます。

宿泊プラン 1室2名様利用時1名料金

スタンダードフロア スタンダードルーム 32,850円～

※料金には、トリートメント代、消費税・サービス料が含まれます。別途現地にて、東京都宿泊税を申し受けます。

予約・詳細：

https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_nihonbashi&plan_groupcd=LOCSPA2&form=jp(https://rsv.ihonex.com/cgi-bin/ihonex3/plan_shokai.cgi?hid=rphs_nihonbashi&plan_groupcd=LOCSPA2&form=jp)

■Royal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo 概要

営業時間：11：00～20：00

（最終施術終了 19：30）

電 話：03-5641-4641

（店舗直通 11：00～19：30）

予約・詳細：

https://www.rph.co.jp/about/facility/loccitane_spa/

※画像は全てイメージです。※内容は変更になる場合がございます。

ロイヤルパークホテルについて

お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供するフルサービス型ホテルとして、1000平方メートル を誇る宴会場、直営レストラン・バーを備え、1989 年に開業。「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、意気なおもてなし～」をコンセプトに、新旧が交差する街、東京・日本橋に位置するホテルとして“粋で洗練されたおもてなし”でお客様をお迎えしてまいります。

ロイヤルパークホテル外観

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1

客 室 数：419室

館内施設：レストラン、バー、宴会場、茶室（耕雲亭）、チャペル、神殿、ショッピングアーケード、美容室、理容室、リラクゼーションサロン、写真室、衣裳室、フラワーショップ、日本庭園など

アクセス：東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅に直結（4番出口）

東京メトロ日比谷線「人形町」駅より徒歩約5分（A2出口）

都営浅草線「人形町」駅より徒歩約8分（A3出口）

URL：https://www.rph.co.jp/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に25ホテル・6,397室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、当社指針である【Vision＆Credo／Value／Service Standard】に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。