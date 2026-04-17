【千葉県】柏市場一般開放デー開催　農協による新鮮春野菜の特売や極上旬マグロに注目！

柏市役所

柏市公設市場で、令和8年4月25日（土）に一般開放デーを開催します。

今回は、柏市場への出荷者である柏市内の農協（JAちば東葛柏地区経済センター及びJAいちかわ田中経済センター）が、柏産を中心とした春野菜等の青果物を特別販売します。新鮮で彩り豊かな春の恵みを、ぜひこの機会にお楽しみください。

また、水産棟での旬のマグロの販売や、関連棟でのお菓子のまとめ売りにも注目です。懐かしい味わいのお菓子をまとめてお買い求めいただけるなど、大人買いならではの魅力もご体感いただけます。

今年度最初の一般開放デーにぜひお越しください。

イベント内容

柏市HP（一般開放デー） :https://www.city.kashiwa.lg.jp/kosetsuichiba/event/kosetsusijoippankaiho260425.html

1. 市内農協による、春キャベツ・ねぎ・かぶ・とまと・小松菜といった季節の野菜を特別販売

※一部品目は入荷状況により変更となる場合があります

2. 水産仲卸店舗でマグロをはじめとした旬で新鮮な魚介類を販売

3. 関連食品棟で種類豊富な精肉、海苔、茶、調味料、お菓子、日用品雑貨等を販売

4. 飲食店舗もイベント時間に合わせて営業

5. お子様に「さかなシール」をプレゼント

開催日時及び開催場所

▲【鮮度の良い春野菜等を販売】▲【極上旬マグロの切り身】▲【味よし、鮮度よし、価格よしの豪華海鮮丼】▲【お菓子のおとな買いパック。懐かしいものが揃う】

１ 開催日時

令和8年4月25日（土）8:30～11:00（入場無料）

※商品完売等により、予定よりも早く閉店する店舗がありますのでご了承ください

２ 開催場所及びアクセス

(1) 開催場所

柏市公設市場（柏市若柴69番地の1）

(2) アクセス

・TX「柏の葉キャンパス駅（東口）」徒歩10分

・東武バス「柏卸売場前」下車徒歩2分、「若柴」下車徒歩6分

※駐車場は台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関、自転車、徒歩などで御来場ください

※近隣商業施設駐車場の不正利用は絶対におやめください

※開催当日の車両入場については、正門のみ可能となります（西門、南門からの入場は不可）

御来場にあたっての注意事項

1. 場内は禁煙です

2. ペットの同伴はできません

3. 場内作業車にご注意ください

4. 市場内における事故や盗難などには一切の責任を負えませんのでご了承ください

お問い合わせ先

柏市公設市場管理事務所

TEL：04-7131-2620