東京・大阪で開催 外国人留学生のためのキャリアフェア2026のご案内

株式会社学生情報センター

株式会社学生情報センター(本社：京都府京都市、代表取締役社長：吉野一樹、以下、「ナジック」)、株式会社アクセスネクステージ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社⾧：増田智夫)、株式会社グローバルトラストネットワークス(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸)の3社は、2026年4月24日(金)に東京、5月19日(火)に大阪にて、日本での就職を希望する外国人留学生を対象とした合同企業説明会「外国人留学生のためのキャリアフェア2026」を共催いたします 。なお、本フェアは2023年度より毎年春・秋に開催しております。

3社は、日本へ留学する外国人留学生に対し、「住まい」「生活」「進学」「アルバイト」「就職」など幅広い領域で支援を行っております。本フェアでは、これまでに培ったノウハウとネットワークを活かし、外国人留学生の採用に積極的な企業と、各社サービス利用者や大学キャリアセンターから案内を受けた留学生とのマッチング機会を創出いたします。

■開催の背景

日本の大学・専門学校に通う外国人留学生は33万人※を超え、過去最高を記録しています。卒業後も日本での就職を希望する留学生が増加する一方で、日本語能力や在留資格、日本企業特有の文化・習慣への理解などの課題により、希望する進路を実現できないケースも見受けられます。

本フェアは、こうした課題の解決を目的として企画したものであり、外国人留学生の採用に積極的な企業が一堂に会することで、留学生が効率的に企業と出会う機会を提供します。また、当日は英語対応可能なスタッフが通訳としてサポートし、言語面での不安を軽減するなど、安心して参加できる環境を整えています。

※出典：独立行政法人 日本学生支援機構2024（令和6）年度外国人留学生在籍状況調査結果（令和6年5月1日時点）

■今後の展開

ナジックは、外国人留学生に対し、入居紹介サービスをはじめ、日本滞在中のアルバイトやインターンシップの紹介、日本語能力向上のための学習支援、さらには卒業後の就職活動支援など、幅広いサポートを提供しています。

また、多言語対応の学校公認アルバイト紹介サイト「バイトネット」を通じて、安全・安心なアルバイト情報を提供し、留学生が安心して働ける環境づくりにも取り組んでいます。

今後は、留学前の住居確保やビザ申請支援、来日当日の空港送迎や生活サポート、滞在中のトラブル対応など、来日前から帰国までを一貫して支援する「ワンストップ留学生支援サービス」をさらに強化し、留学生が安心して日本で学業に専念し、充実した学生生活を送れるよう支援してまいります。

■イベント概要

[対象学生]

2026年9月または2027年3月卒業予定の大学・大学院に在籍する外国人留学生

※2027年3月以降に卒業予定の方も、業界研究として参加可能

※参加無料、履歴書不要、服装自由

東京会場

[イベント名] 外国人留学生のためのキャリアフェア2026(東京)

[日時] 2026年4月24日(金) 13:00～16:00 (受付開始 12:30)

[会場] アクセス渋谷フォーラム(渋谷クロスタワー24階)

東京都渋谷区渋谷2-15-1 各線「渋谷」駅より徒歩3～5分

[参加企業] 外国人留学生の採用に積極的な企業

大阪会場

[イベント名]外国人留学生のためのキャリアフェア2026(大阪）

[日時] 2026年5月19日(火) 13:00～16:00（受付開始 12:30）

[会場] アクセス梅田フォーラム（大阪富国生命ビル12階）

大阪市北区小松原町2-4 JR各線「大阪」駅」、阪急・阪神電鉄「大阪梅田」駅、大阪メトロ各線「梅田」「東梅田」「西梅田」駅より徒歩5分～8分

[参加企業] 外国人留学生の採用に積極的な企業

■取材申込について

取材をご希望の方は、各開催日の2日前までに、下記の項目について、メール

（kouhou@tokyu-nasic.jp）にてお申し込みください。

・貴社名

・部署名

・ご芳名

・日中ご連絡可能な電話番号

・メールアドレス

■株式会社学生情報センター 会社概要

所在地 ：京都府京都市下京区烏丸通七条下ル ニッセイ京都駅前ビル

代表者 ：代表取締役社長 吉野 一樹（よしのかずき）

事業内容：学生用住宅事業・キャリア形成支援・学校運営サポート

URL ：https://tokyu-nasic.jp/

以上