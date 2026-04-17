Hacobu、4月24日にCLO・物流リーダー向けオンラインセミナー「CLOだけでは動かない──データと組織で進める物流改革」を開催。

株式会社Hacobu

データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobuは、2026年4月24日、「CLOだけでは動かない─データと組織で進める物流改革」と題し、オンラインセミナーを開催いたします。

セミナー開催背景

2026年4月、多くの企業で「CLO（物流統括管理者）」の選任が進んでいます。しかしCLOが一人ですべての物流改善を担うのは現実的に困難です。意思決定を支える「目（データ）」と「手足（実行力）」を備えた補佐組織をいかに設計するかが、改革の成否を分けます。またCLOの経歴や事業特性によって、補佐すべき人材や組織に求められる機能は大きく異なるものです。本セミナーでは、Hacobuの物流コンサルタントが、CLOのタイプ別に求められる補佐組織の機能と体制イメージを具体的に解説します。

開催概要

日時：2026年4月24日（金）11:00-11:30

場所：オンライン

費用：無料

URL：https://www.go.movo.co.jp/WebSeminar20260424_CLO__SPSeminar_LP.html

講師紹介

株式会社Hacobu Hacobu Strategy本部 副本部長 小林 一幸

大手コンサルティングファームにて、20年間にわたって運輸・物流分野のコンサルティングに従事し当該分野をリード。持続可能な物流の実現に向けて、官公庁の法制度整備、民間企業連携による物流共同化、物流体制再構築、オペレーション改革、物流DX、SCM改革などについて、戦略・計画の策定から実行までを幅広く支援している。2022年より上智大学非常勤講師。Hacobu初の書籍『Logistics Shift』の共著者。

https://hacobu.jp/news/18427/

https://x.com/kobayashi_HCB

株式会社Hacobuについて

クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流DXコンサルティング「Hacobu Strategy（ハコブ・ストラテジー）」、システムインテグレーション・AI導入支援「Hacobu Solution Studio（ハコブ・ソリューションスタジオ）」を展開。6年連続シェアNo.1（※1）のトラック予約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注・管理サービス「MOVO Vista」、AI発注・輸送最適化サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバーの働き方を変えるスマホアプリ「MOVO Driver」の提供に加え、物流DXパートナーとして企業間物流の最適化を支援しています。https://hacobu.jp/

※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2025年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03650/ バース管理システム市場のベンダー別拠点数。本調査に参加した国内主要システム6社の拠点数合計をシェア100%とした場合のシェア