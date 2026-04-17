栄エリア随一のファッションビルへ出店　ゴンチャ 名古屋パルコ 西館店

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株式会社ゴンチャ ジャパン

　株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田 淳、以下ゴンチャ）は、2026年4月24日（金）に「ゴンチャ 名古屋パルコ 西館店」をオープンいたします。



※「名古屋パルコ 西館店」外観イメージ

　グローバルティーカフェのゴンチャは、200店舗到達以降もとどまることなく店舗数を伸ばし続けています。順調な出店の背景には、日本上陸以来一貫している「こだわりの上質なお茶」をカジュアルに体験できるスタイルへの、多くのお客さまからのご支持があります。そして、1人ひとりの好みに合わせてカスタマイズできるドリンクメニュー、ワクワクする心地のよいサービス、おしゃべりがはずむ店舗空間など、ゴンチャならではの体験をお楽しみいただいています。


　ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。



【店舗情報】


店舗名　　：ゴンチャ 名古屋パルコ 西館店


オープン日：2026年4月24日（金）


所在地　　：〒460-0008


　　　　　　愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1 名古屋パルコ西館 B1F


営業時間　：10:00～20:00


客席　　　：5席（ティースタンド）



ゴンチャについて



　台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。



■会社概要


社名　　　： 株式会社ゴンチャ ジャパン


代表者　　： 代表取締役社長 角田 淳


本社所在地： 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階


設立日　　： 2015年3月25日


業務内容　： ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)


URL　　 ： https://www.gongcha.co.jp



※　本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。


※　画像は全てイメージです。