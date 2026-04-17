【ファンケル】「エッセンスインCC」リニューアル発売

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、2026年5月19日（火）から、「エッセンスインCC」（容量：30g／価格：各2,970円＜税込＞／色数：2色）を通信販売と直営店舗にてリニューアル発売します。

当製品は、乾燥などの外的刺激から肌を守り、優れたうるおい効果でキメを整えながら、透明感とツヤのある肌に仕上げるCCクリーム※です。従来品から紫外線防御効果と塗布時の伸びの良さを向上させました。肌色補正やトーンアップ機能と共に、自然なツヤと肌色や毛穴の凹凸を補正し、キメの整った透明感とツヤのある肌に仕上げます。

※CCクリーム：肌色の明るさや色調の補正をしながら、自然な肌に仕上げる日中用クリームです。

【製品特長】

【製品概要】

左 ： トーンアップベージュ ／ 右 ： ラベンダーベージュ- 国内最高基準のSPF50＋・PA＋＋＋＋で紫外線を防御。異なる複数サイズの紫外線散乱剤を組み合わせて紫外線が当たる肌の隙間をできにくくしました。強い紫外線から肌を守ります。- 軽く伸びてすべりの良い使用感です。- 透明感、血色感アップ効果のある「360°透明感パウダー」を配合。肌の全方位に光を拡散し、透明感のある自然なツヤのある肌に演出します。- 表面をフラットにするシリコーンゲルと柔軟性の高いオイルによる「美肌スマートフィルター」が化粧崩れを防ぎ、肌色や毛穴の凹凸を補正します。下地効果もあります。- 独自開発した皮膚刺激ブロック力と保湿性に優れた機能を持つ「スキンバリア処方」により、乾燥や大気汚染、花粉などの外的刺激をブロックします。- ヒアルロン酸×植物由来の保湿成分（CICA、ユズセラミド）配合で、時間が経っても乾燥せずにうるおいが持続します。