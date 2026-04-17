インタセクト、中国成都市のグループ会社「音泰思计算机技术（成都）有限公司」のコーポレートサイトをリニューアル

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

DXや訪日誘客支援、キャッシュレス決済などの分野で事業を展開するインタセクト・コミュニケーションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：譚 玉峰、以下当社）のグループ会社である 音泰思计算机技术（成都）有限公司（IntaSect Communications (Chengdu) Inc.） は、このたびコーポレートサイトを全面リニューアルしました。

新サイトでは、同社が提供するITソリューションおよび技術領域を整理し、

・デジタルトランスフォーメーション（DX）

・金融ソリューション

・スマートヘルスケア

・自動車製造向けデジタル化支援

・AI＋（人工知能技術）

以上の5つの事業分野を中心に、技術力や導入事例、ソリューション内容をより分かりやすく紹介しています。

音泰思计算机技术（成都）有限公司は、2002年の設立以来、成都を拠点とするインタセクトグループの主要開発拠点として、日本および中国市場向けにソフトウェア開発、IT運用サービス、デジタルソリューションを提供しています。

■リニューアルしたコーポレートサイト

https://www.intasect.com.cn/

新サイトでは、同社のソフトウェア開発能力やAI技術を活用した各種ソリューションを体系的に紹介しています。

■サイトリニューアルの背景

音泰思计算机技术（成都）有限公司は2002年3月に設立された、成都を拠点とするITサービスおよびソリューション企業です。インタセクトグループの中国開発拠点として、ソフトウェア開発、ITシステム構築、IT運用・保守などのITサービスを国内外の企業に提供しています。

成都拠点には350名以上の研究開発人員を擁し、金融、医療、製造業など幅広い分野の企業向けにシステム開発を行ってきました。日本企業向けのソフトウェア開発プロジェクトにも長年携わり、日本市場と中国市場の双方で技術サービスを提供しています。

当社が拠点を置く成都市は、中国四川省の省都であり、中国西南地域の経済中心都市としてIT産業やデジタルコンテンツ産業の集積が進んでいます。

こうした環境の中で音泰思は、AIなどの先端技術を活用したITソリューションの開発にも取り組んでいます。今回のコーポレートサイトリニューアルでは、同社の技術領域やソリューション内容をより分かりやすく発信することを目的としています。

■音泰思计算机技术（成都）有限公司の５つの主な事業領域

1. デジタルトランスフォーメーション（DX）

クラウド、ビッグデータ、AIなどの先端技術を活用し、企業の業務効率化やシステム変革を支援しています。

企業のデジタル化や業務プロセスの最適化を目的としたシステム開発およびITソリューションを提供しています。

2. 金融ソリューション

20年以上にわたる金融システム開発の経験を活かし、銀行・証券会社などの金融機関向けソフトウェア開発を提供しています。

日本市場向けの金融システム開発においても多数の実績があります。

3. スマートヘルスケア

AI技術を活用した医療管理システムを提供しています。

クリニックや薬局向けに、診療管理・在庫管理・医療保険決済を一体化したSaaS型ソリューション「Clinic Way」などを展開。

「Clinic Way」は中国の6,000以上の医療機関に導入されています。

詳細は以下をご参照ください。

https://www.intasect.com/case/clinic-way.html

4. 自動車製造向けデジタル化支援

製造業におけるデジタル技術の活用を支援し、自動車メーカーや部品メーカー向けのシステム開発および業務改善ソリューションを提供しています。

5. AI＋（人工知能）

AI技術を活用したソフトウェア開発支援や産業向けソリューションの開発を推進しています。

自然言語処理やデータ分析技術などを活用し、企業の業務高度化を支援しています。

■現地責任者コメント

音泰思计算机技术（成都）有限公司

総経理 銭 勝(セン ショウ)

音泰思计算机技术（成都）有限公司は、インタセクトグループの中国開発拠点として、ソフトウェア開発やITソリューションを通じて金融、医療、製造業など幅広い分野のデジタル化を支援してきました。

今回のサイトリニューアルでは、当社が展開するDX、AI、スマートヘルスケアなどの技術領域やソリューションをより分かりやすく紹介しています。

今後も先端技術を活用したITソリューションの開発を通じて、日本および中国の企業のデジタルトランスフォーメーションを支援してまいります。

■成都市について

成都市は中国四川省の省都であり、西南地域最大級の経済都市です。人口は約2,100万人を超え、高い都市化率を背景に安定した市場規模を有しています。

経済面では域内総生産（GRP）が約2.3兆元規模に達し、特に第三次産業（サービス業）が約7割を占めるなど、消費・サービス主導型の都市として発展しています。

また、IT・電子情報、先端製造、コンテンツ産業などの集積が進む一方で、「天府の国」と称される豊かな生活環境と観光資源を兼ね備えており、ビジネスと生活の両面で魅力の高い都市です。

■音泰思計算機技術（成都）有限公司について

商号 ：音泰思計算機技術（成都）有限公司

所在地 ：中国四川省成都市东大路318号 IMP环球都汇广场35F

設立 ：2002年03月

代表者 ：董事長 譚 玉峰

URL ：https://www.intasect.com.cn/

当社の中国現地法人として四川省成都市に拠点を置き、ITサービスおよびDXソリューションの開発・提供を行っています。

同社は、デジタルトランスフォーメーション（DX）を中核としたITソリューションプロバイダーとして、金融、スマートヘルスケア（智慧医療）、自動車製造など複数の産業分野に向けたシステム開発や業務デジタル化支援を展開しています。

スマートヘルスケア領域では、AI技術を活用した診療所・薬局向けの管理SaaSや医療DXソリューションを提供しており、診療・販売・在庫管理などを統合した医療管理システムの開発を行っています。

■会社概要

商号 ：インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

所在地 ：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3丁目1番地 B・Mビル6F

設立 ：2000年11月

代表者 ：代表取締役社長 譚 玉峰

事業内容 ：中国本土・台湾を主軸とした観光DXによる海外プロモーション・インバウンド

(訪日誘客)支援、中国向け越境EC、アフィリエイト運用代行、アフィリエイト

サイトパトロール、システム開発など

資本金 ：9,856万円

URL ：https://www.intasect.com/

2000年に設立した日本国内及び中国大陸・台湾地域を主体とした海外プロモーション・システム開発企業で、以下のとおり、幅広い事業を展開しています。

国内海外QR決済ソリューション「IntaPay(https://intapay-payment.intasect.com/)」、海外向けとしては、生成AIを用いた観光DXによる訪日誘客施策・旅ナカ回遊促進、百度広告(https://www.intasect.com/service/baidu-ad.html)やSNS、在日・海外インフルエンサーなどの海外デジタル広告、WeChatミニプログラム開発、越境EC等の海外販路拡大(https://www.intasect.com/service/export.html)。

また、アフィリエイト広告運用(https://www.intasect.com/service/affiliate.html)及びアフィリエイトサイトパトロール(https://www.intasect.com/service/webaegis.html)、SIサービス(https://www.intasect.com/service/siservice.html)、ERP事業(https://www.intasect.com/service/erp.html)、BPM、電子契約、ウォークスルー型無人AI店舗(https://www.intasect.com/service/unstaffed-stores.html)、モバイルオーダー「eateat(https://eat-eat.jp/)」、添削・共有・指示ツールの「Passton(https://www.passton.jp/)」等、国内外においてDX技術を用いた幅広い事業を展開中です。

2026年現在、国内・中国本土あわせ10拠点以上、グループ全体の従業員数は約882名となっています。当社の実績・事例は「 https://www.intasect.com/case.html 」をご参照ください。

【本件に関するお問い合わせ】

音泰思計算機技術（成都）有限公司

Intasect Communications(Chengdu) Inc.

電話 : +86-028-84449938

日本法人窓口

インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

電話 : 03-3233-3525 (代表・平日9:00～18:00)

お問い合わせフォーム : https://www.intasect.com/contact.html