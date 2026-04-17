オープンテキスト株式会社

※本リリースは、OpenText Corporationが2026年4月13日（北米時間）に発表したリリース(https://www.opentext.com/about/press-releases/opentext-and-s3ns-partner-to-deliver-european-sovereign-cloud-solutions)の抄訳です。

エンタープライズAI向けデータ管理のグローバルリーダーであるOpenText(https://www.opentext.com/jp)（NASDAQ：OTEX、TSX：OTEX、日本法人：東京都千代田区、代表取締役社長：三浦デニース）は本日、欧州のサイバーセキュリティ分野をリードするフランスのThalesとGoogle Cloudの提携によって設立されたアライアンス企業「S3NS」との戦略的パートナーシップを発表しました。本パートナーシップを通じて、欧州の企業・組織に対して、Google Cloudの技術を基盤とし、フランスにおける最高水準のセキュリティおよびコンプライアンス基準を満たす、信頼性の高いクラウドプラットフォームを提供します。このプラットフォームは、厳格なデータレジデンシー（データの保管場所）、規制遵守、および運用管理を実現します。

このパートナーシップにより、フランス発のハイブリッド型のクラウドアーキテクチャがヨーロッパに提供されるため、企業や組織は最も機密性の高いデータワークロードをローカルで管理された環境内に保持しつつ、機密性の低いワークロード、イノベーション、および拡張性についてはハイパースケーラーのクラウドサービスを安全に活用することが可能になります。

このアプローチは、グローバルなクラウドプラットフォームとの完全な相互運用性を維持するように設計されており、フランスおよびヨーロッパの企業や組織が現地の規制上の義務を遵守しながら、ハイパースケーラーによるイノベーションの恩恵を引き続き享受できるようにします。

今後、追加のソリューションについても導入を検討していく予定ですが、当初のハイブリッド型ソブリンクラウドの提供内容は以下の通りです。

・専用プライベートクラウド：機密性の高いデータ向けに、OpenText(TM) Content ManagementおよびDocumentum Content Managementを提供します。

・ソブリンSaaS：SAP(R)ソリューション向けOpenText(TM) Core Archiveを、欧州データレジデンシーに対応したマルチテナントサービスとして提供します。

・規制遵守：GDPR、SecNum 3.2、およびその他の欧州データ主権要件をサポートします。

OpenTextのExecutive Vice President, Chief Digital Officer & Chief Information OfficerであるShannon Bellは、次のように述べています。「規制下にある組織にとって、データガバナンスと規制順守はデジタルトラストを支える中核的な要素です。欧州全体で、組織は主権と統制を維持しながら活用できるイノベーションを求めています。OpenTextは、ハイパースケーラーによるイノベーションと、独立したガバナンスを備えた運用モデルを組み合わせることで、こうしたニーズに応えています。その結果、顧客はデータやアクセス、運用を地域レベルで安全に管理しながら、安心してシステムの近代化を進めることができます」

S3NSについて

欧州におけるサイバーセキュリティ分野のフランスを代表する企業であるThalesと、クラウド技術の世界的リーダーであるGoogle Cloudとの提携により、イノベーションの推進に注力するS3NSは、最も機密性の高いデータの保護をさらに強化したいと考える公的機関や民間企業に対し、ANSSIのSecNumCloud基準を満たす信頼性の高いクラウドへの移行を支援する、高度にセキュアなパブリッククラウドソリューションを提供しています。S3NSは、Thalesが全額出資するフランスの企業です。

OpenTextについて

OpenText(TM) は、AIの時代に企業がデータを安全に管理し、正しく活用できるように支援する、情報管理ソリューションのグローバルリーダーです。私たちの技術は、データに意味や背景（コンテキスト）を加えることで価値ある情報へと変え、AI の学習に必要なナレッジベースを作り出します。詳しくは www.opentext.com(https://www.opentext.com/) をご覧ください。

【OpenText日本法人／オープンテキスト株式会社について】

OpenText日本法人／オープンテキスト株式会社は、情報やプロセスを管理・自動化するビジネスコンテンツ管理、企業間取引の情報を可視化しコントロールするB2B/EDI連携・サプライチェーン統合やFAXソリューション、Web＆デジタルエクスペリエンス、データ保護やサイバーセキュリティ、フォレンジックツール、アプリケーション＆オペレーション管理、AIを用いた各種の分析・可視化ツールなど、多種多様な業界・業種のお客様へ最適なソリューションを提供しています。https://www.opentext.com/ja-jp(https://www.opentext.com/jp)