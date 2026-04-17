≪兵庫県・神戸発のぼっかけ焼きそば専門店≫神戸市3店舗目となる「長田本庄軒イオンモール神戸北店」4月24日(金)オープン！

株式会社トリドールジャパン

食の感動体験を提供する株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田 貴也）傘下の株式会社トリドールジャパン（東京都渋谷区、代表取締役社長 柏原 聡）が展開する、ぼっかけ焼きそば専門店「長田本庄軒」は、「長田本庄軒 イオンモール神戸北店」 を2026年4月24日（金）にオープンします。同店は、同日にリニューアルオープンする「イオンモール神戸北」3階のフードコート「PICNIC COURT」に出店します。

長田本庄軒は、兵庫県・神戸発のぼっかけ焼きそば専門店です。毎日粉から店内で製麺しているこだわりの自家製中太麺と、神戸市長田区のソウルフードである“ぼっかけ”（牛スジ肉とこんにゃくの煮込み）を、甘辛いソースに絡めて焼き上げた「ぼっかけ焼きそば」を看板商品とし、国内に7店舗、海外（台湾）に4店舗、計11店舗を展開しています※。

※2026年4月17日時点

画像はイメージです。

「長田本庄軒」は、ご注文いただいてから目の前の鉄板で1つ1つ丁寧に焼き上げるライブ感にこだわり、“長田流コテ捌き“での迫力ある調理風景、そのコテが奏でる心地よいリズムと音、鉄板の熱と立ち上がる蒸気の音に、スタッフの活気、それらすべてが重なり合い、「長田本庄軒」ならではの心地よい空間をつくりだしています。

ぜひ、レーンにお並びの際に職人技術で1つ1つ丁寧に焼き上げる職人技、従業員の熱気、活気をお楽しみください！

≪期間限定で「長田本庄軒」をお得に楽しめる！！お得なクーポンも配布！≫

「長田本庄軒」では神戸・長田名物「ぼっかけ」の旨みを存分に味わえる看板メニュー『ぼっかけ焼きそば』 が魅力のひとつです。

「イオンモール神戸北店」では、『ぼっかけ焼きそばセット』（ぼっかけ焼きそば並＋豚汁＋ご飯並）がオープン記念価格税込1,100円（4月24日（金）から5月10日（日）まで）でご提供いたします※。また、次回から使える焼きそば100円引きクーポンも配布いたします。

鉄板で香ばしく焼き上げた焼きそばに、ボリューム感のあるセット内容は、ランチにもディナーにもおすすめです。

オープン記念ならではのお得な価格で「長田本庄軒」をご堪能ください！

※5月11日（月）以降は通常価格の税込1,232円で販売。

≪店舗概要≫

店舗名：長田本庄軒イオンモール神戸北店

所在地：神戸市北区上津台8-1-1イオンモール神戸北3階

営業時間：＜平日＞10:00～21:00（ラストオーダー20:30）

＜土日祝＞10:00～21:00（ラストオーダー20:30）

定休日：施設に準ずる

席数：1,100席（PICNIC COURT内）

駐車場：あり

テイクアウト販売：あり※完売次第終了

≪長田本庄軒の３つのこだわり≫

１.店内製法の熟成自家製麺

毎日、店内で粉から仕込み熟成させた、もちもち食感の中太麺。独自配合のオリジナルソースに合わせて開発した、長田本庄軒ならではの焼きそば麺です。

２.神戸市長田区のソウルフードであるこだわりの“ぼっかけ”（牛スジ肉とこんにゃくの煮込み）

牛すじ肉とこんにゃくを甘辛く炊き込んだ、神戸下町の家庭的な味。ぼっかけから染み出す甘みと香ばしいソースが、絶妙に調和します。

３.目の前で焼き上げるライブ感

ご注文をいただいてから、目の前の鉄板で焼き上げるため、最高の状態、最高の美味しさでお届けしています。

≪長田本庄軒 定番商品一例≫

看板商品の「ぼっかけ焼きそば」をはじめ、軽やかにオムレツを仕立てる職人技にも注目が集まる「ぼっかけオムそば」など、さまざまな焼きそばメニューをご用意しています。また、トッピングを乗せることで、気分によって異なる味わいの焼きそばがお楽しみいただけます。

「ぼっかけ焼きそば」 並814円（税込）

名物のぼっかけと合わせた甘辛いソースと自家製麺が相性抜群。

「ぼっかけオムそば」 並1,012円（税込）

鉄板でたまごをふわふわに焼き上げ、

ぼっかけ焼きそばにのせてご提供します。

「ぼっかけモダン」 並1,078円（税込）

「ぼっかけ焼きそば」に、香ばしく焼き上げたお好み焼きを重ね、味と食感の一体感を楽しめる一品に仕上げました。

「そばめし」 並1,045円（税込）

自家製麺を鉄板の上で細かく刻み、ごはんと名物のぼかっけを甘辛いソースで合わせたボリュームのある一品です。

※画像はすべてイメージとなります。

■長田本庄軒について

長田本庄軒は、毎日粉から店内製麺した自家製中太麺と神戸・長田の味である牛スジ肉とこんにゃくの煮込みを使ったぼっかけを甘辛いソースで味付けした「ぼっかけ焼きそば」を主力商品とした焼きそば専門店です。もちもちの茹でたて麺を、職人がお客さまの目の前で焼き上げ、熟練したコテさばきや鉄板で焼き上げる音、ソースの香りなどのライブ感と、できたての焼きそばを楽しむことができ、兵庫県・三宮では毎日のように行列が見られるほどの人気を誇っています。

HP: https://www.toridoll.com/shop/nagata/

インスタグラム： https://www.instagram.com/nagatahonjyoken/

■トリドールホールディングスについて

「食の感動で、この星を満たせ。」をスローガンに掲げ、さまざまな業態の飲食チェーンを展開し、味覚だけでなく五感が揺さぶられる、本能が歓ぶほどの感動を探求し続けています。トリドールグループは「心的資本経営」を原動力に、従業員の“心の幸せ”とお客さまの“心の感動”を生み出し、持続的な事業成長を目指しています。今後も「食の感動体験」をどこまでも追求し、世界中で唯一無二の日本発グローバルフードカンパニーを目指して、予測不能な進化を遂げるため、国内のみならず海外での展開を積極的に推進してまいります。

HP: https://www.toridoll.com/