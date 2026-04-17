農福コンソーシアムひろしま【福々庵×八天堂ファーム】農福連携で栽培したシャインマスカットを使用した「シャリもち葛バー」を販売民間事業者も参画する農福連携の取り組みが拡大

社会福祉法人宗越福祉会

農福コンソーシアムひろしま（主幹事：広島県竹原市、社会福祉法人宗越福祉会）の会員である株式会社福々庵（本社：広島県広島市、代表取締役：森本真由美、以下福々庵）と株式会社八天堂ファーム（本社：広島県三原市、代表取締役：林義之、以下八天堂ファーム）がコラボレーションし、『シャリもち葛バー（シャインマスカット）』を開発、3月下旬よりノウフクJAS商品として販売開始しました。福々庵は農福コンソーシアムひろしまが推進する取り組みに賛同し、この度のコラボレーションを機に会員となりました。

「シャリもち葛バー」は、福々庵の主力商品で和菓子の「葛粉」を使った、半解凍で食べる溶けない新食感が人気のアイスです。この度の『シャリもち葛バー（シャインマスカット）』は、八天堂ファームが社会福祉法人宗越福祉会と竹原市にある八天堂ぶどう園にて、農福連携で栽培したシャインマスカットのジャムを使用しています。

農福コンソーシアムひろしまは、今後も商工農福連携によって事業性を向上させるとともに、それぞれの強みを活かしながら多様な人材が活躍できる環境整備をおこなってまいります。

【福々庵×八天堂ファーム】シャリもち葛バー シャインマスカット 概要

シャリもち葛バー シャインマスカット

発売：2026年3月～

販売場所： 福々庵本店（広島市中区南吉島１丁目１番）ほか

福々庵オンラインショップ https://fukufukuan.jp/online/item/

価格：オープン価格

商品説明：冷凍状態の「シャリッ」とした爽快感から、溶け始めの「もちっ」とした葛特有の弾力の「シャリもち葛バー」。障がいを持つ方々が、一房ずつ丁寧に袋がけし、我が子のように大切に育て上げた広島の豊かな実りを象徴する「シャインマスカット」のジャムを採用。

上品な香りと、葛のやさしい甘みが調和した贅沢な味わいです。

福々庵について

福々庵は、「皆さまにたくさんの福が訪れますように。」という想いを原点に、お菓子づくりを通じて人と社会に価値を届ける企業です。

私たちは、お菓子を単なる商品ではなく、“人の想いをつなぐ存在”と捉えています。

素材に込められた生産者の努力、製造に関わる人の手仕事、そして手に取ってくださるお客様の笑顔--そのすべてを結び、一つの「福」として届けることが使命です。

また福々庵は、事業活動を通じた社会貢献にも重きを置いています。農福連携をはじめとした取り組みによって、多様な人が関わり、それぞれの力が活かされる仕組みをつくり、「働く喜び」と「地域の豊かさ」が循環する社会の実現を目指しています。

一つひとつ丁寧に、真心を込めてつくる。

その積み重ねが、人の心をあたため、地域に笑顔を広げ、やがて大きな“福”となっていく--

福々庵はこれからも、お菓子の可能性を通じて、持続的に価値を生み出し続ける企業を目指しています。

八天堂ファームについて

冷やして食べるくりーむパンの八天堂のグループ会社として設立いたしました。

八天堂ファームでは、「農福連携」に2次産業、3次産業を組み合わせた「商工農福連携（ノウフクマーケティング）」を提唱し、果物や野菜に物語や加工を組み合わせることにより、付加価値を生み出し、「農福連携」そのもののサステナビリティを高めることを目指しています。

従事される障がいを持たれた方等の雇用機会の創出・給与の向上や、農業領域・現代社会が抱える課題の解決を推進することで、地域・社会の一助となれるよう努めてまいります。

農福コンソーシアムひろしまについて

団体名：農福コンソーシアムひろしま

所在地：広島県竹原市

設立：2024年8月8日

主幹事：社会福祉法人宗越福祉会

事業内容：農福連携で育てられた産品の生産拡大に貢献するために、農福連携及びノウフクＪＡＳ認証の普及と加工食品の開発・販路開拓をコーディネートするプラットフォームです。

HP：https://noufukuhiroshima.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/nofukuhiroshima

Instagram：https://www.instagram.com/noufuku_hiroshima808/

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