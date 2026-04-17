株式会社学生情報センター

中央大学(東京都八王子市、学長：河合 久)と株式会社学生情報センター(京都府京都市、代表取締役社長： 吉野 一樹、以下、「ナジック」)は、学生がブラックバイトに巻き込まれず、大学生活と両立しながら安心して成長できるアルバイトに従事することを目的とした「アルバイト相談・説明会」を、2026年4月23日(木)に中央大学多摩キャンパスにて開催します。本イベントは、初めてアルバイトを始める新入生を中心に、アルバイトに関する基礎知識の習得と、安心して働ける環境への理解促進を図るものです。

【本件のポイント】

・初めてアルバイトを探す新入生に対し、トラブルを回避するための基本知識を学ぶ機会を提供

・学生の不安解消と安全・安心な就業支援を目的とした学生支援施策

・330校(2026年4月)が加盟する大学公認アルバイト紹介サイト「バイトネット」を運営する

学生情報センターが企画・運営

・地域のショッピングセンターと連携し、実際の企業担当者による相談・説明を実施

【開催概要】

■日 時：2026年4月23日(木)15：10～16：30

■場 所：中央大学 多摩キャンパス グローバル館7階 多目的ホール

■対 象：中央大学学部学生(入場無料)

■プログラム：

なお、イオンモール株式会社および三井不動産商業マネジメント株式会社では、「学生が働きたくなるショッピングセンターの実現プロジェクト」に取り組んでいます。本プロジェクトは、ショッピングセンターを単なる労働の場ではなく、「社会への第一歩を踏み出す学生が安心して働ける場」として価値提供することを目的としており、本イベントの趣旨と合致したことから本取り組みの実現に至りました。

ご取材いただける場合は、別紙「取材申込書」を4月21日（火）17時までに中央大学 広報室までEmailにてご送付いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

＜ご取材申込書＞

学生の安全・安心なアルバイト選びを支援する相談・説明会を開催

～ショッピングセンターと連携し、実践的な情報提供の場を創出～

日時：2026年4月23日（木）15:10～16:30

会場：中央大学多摩キャンパスグローバル館7階 多目的ホール

ご多忙中誠に恐れ入りますが、該当項目にご記入の上、４月21日（火）17:00までにEmailにて

中央大学広報室(kk-grp@g.chuo-u.ac.jp)までご返送くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上