UP-Tからエコで使いやすいコンパクトメモパッドが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、持ち運びに便利な「リサイクルA7メモパッド」が新登場しました。手のひらサイズでポケットやバッグにもすっきり収まり、日常のちょっとしたメモやアイデアの書き留めに最適です。

本文には5mm方眼用紙を採用しており、文字だけでなく図やラフスケッチも書きやすい仕様。再生紙ならではのやさしい風合いと落ち着いたカラーが特徴で、環境にも配慮したアイテムです。古紙パルプ配合率70％のR70マーク取得製品で、サステナブルな取り組みにも貢献します。

表紙には企業ロゴやイラストなどを自由にデザインでき、オリジナル性の高いノベルティとしても活躍。展示会やイベントでの配布アイテムとしてもおすすめです。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E9%9B%91%E8%B2%A8/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E6%89%8B%E5%B8%B3/IT2872

カラー：全2色

素材：再生紙（約80枚）

サイズ：A7

通常価格：935円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作