シタテルが建設業界向けワークウェアを初プロデュース　荒井建設のオリジナルユニフォームを手がける

シタテル株式会社

衣服・ライフスタイル製品のデジタル生産プラットフォームを提供するシタテル株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役：河野秀和、以下「シタテル」）は、荒井建設株式会社（本社：北海道旭川市、代表取締役：荒井保明、以下「荒井建設」）のオリジナルユニフォームのプロデュースを行いました。

シタテルにとって建設業界向けワークウェアの企画・制作は今回が初めてとなります。

▼事例詳細

https://imag.sitateru.com/imagination/araikensetsu/

■建設業界が抱える課題

荒井建設のオリジナルユニフォーム

日本の建設業界は、インフラ整備や災害復旧など社会を支える重要な役割を担う一方、「きつい・汚い・危険」という「3K」のイメージが根強く残っており、業界としてのイメージ刷新が課題となっています。

1894年創業の荒井建設は「かっこいい会社になろう」という経営理念のもと、2019年からデザイン経営を本格導入しました。そしてリブランディングの一環として、2023年にユニフォームの全面刷新プロジェクトに着手しました。

■ブランドとしてのワークウェア設計

このプロジェクトの推進役となったのが、社内クリエイティブチーム「MATOU」です。単なる作業服ではなく、着用者の意識や周囲への印象までを含めてデザインしたいという荒井建設の想いを、シタテルがユニフォームとして形にしました。

シャツは、ストレッチ性が高く夏でも着用しやすいさらりとした肌触りの生地を採用。光沢を抑えた質感が洗練された印象を与えます。第1ボタンまで閉めても違和感のないよう、首周りのデザインにも細部までこだわっています。

ジャケットは、首元の切り返しがアクセントになっています。さまざまな色の組み合わせを検討した結果、高級感のあるグレーを採用しました。胸から腰にかけて配置された大ぶりのポケットは荷室が2室に分かれており、スマートフォンや文房具などを整理しやすい設計になっています。

ブルゾンは、チンストラップの着脱によりスタンドカラーとしても使用できる仕様です。胸元には建設現場で使用する小型手帳「野帳」がぴったり収まるサイズのポケットを配置しました。背面・正面に配した大ぶりのロゴは、着用者自身が会社の「広告塔」となることを意識したデザインです。

■ ユニフォーム刷新がもたらした効果

新しいワークウェアは社内外に大きな反響をもたらしました。デザインや素材など細部へのこだわりは社員にも伝わり、特に若い社員からの評価が高かったといいます。「帰宅後に家族から褒められた」という声も上がるなど、荒井建設に所属することへのプライドの創出と一体感の醸成にもつながっています。

採用面での効果も顕著です。新卒採用の説明会でユニフォームを披露すると「今まで見てきた会社で一番かっこいい」「自分もそのチームに入りたい」という反応が相次ぎ、新卒採用イベントへの参加者数は前年比約3倍に増加しました。

シタテルは今後も、建設・製造・物流をはじめ、さまざまな分野におけるワークウェアの企画・開発支援を展開してまいります。

▼事例詳細

https://imag.sitateru.com/imagination/araikensetsu/

【荒井建設 会社概要】

会社名：荒井建設株式会社

代表取締役：荒井 保明

事業内容：土木・建築・住宅・舗装その他建設物の施工、建築・住宅の企画・設計および工事監理、

その他上記に関する一切の業務

設立：1894年11月

本社：〒070-0054 北海道旭川市4条西2丁目2番2号

HP：https://www.araikensetsu.co.jp/

【シタテル株式会社について】

衣服・ライフスタイル製品づくりを支援するデジタル生産プラットフォームを提供。「サプライチェーンを革新し想像力を解き放つ」をミッションに掲げ、未来のものづくりに向けたインフラ基盤の構築を行っています。

▼各種サイト

・コーポレートサイト https://sitateru.co.jp/

・バリューチェーン支援 https://sitateru-value-chain.studio.site/

・sitateru CLOUD https://sitateru.com/features

・sitateru MARKET https://sitateru.com/market/

・i/MAG https://imag.sitateru.com/

▼シタテル会社概要

会社名：シタテル株式会社

代表取締役：河野 秀和

事業内容：衣服・ライフスタイル製品のデジタル生産プラットフォームを提供

設立：2014年3月

本社：〒862-0956 熊本県熊本市西区春日1-14-1 2F

東京支社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2-11 ザ・パークレックス虎ノ門2F

HP：https://sitateru.co.jp/