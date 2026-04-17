「資生堂パーラー 銀座本店ショップ」限定！チーズムースと瀬戸内レモンソースが織りなす、夏の爽やかな味わい「ムース オ フロマージュ ソース シトロン」数量限定発売

株式会社 資生堂パーラー

資生堂パーラーは、2026年5月1日（金）より「ムース オ フロマージュ ソース シトロン」を、資生堂パーラー 銀座本店ショップにて数量限定で発売いたします。

北海道産クリームチーズと生クリーム、岡山県蒜山高原産ジャージー牛乳を贅沢に使った口あたりのなめらかなチーズムースに、まろやかな酸味とみずみずしい果汁が魅力の“瀬戸内レモン”のソースを合わせました。清々しい夏の香りが広がる、爽やかな味わいをお楽しみいただけます。涼やかなティータイムのお供としてはもちろん、大切な方への手土産にもぴったりの一品です。

「ムース オ フロマージュ ソース シトロン」

459円

展開期間：2026年5月1日(金)～ 資生堂パーラー 銀座本店ショップにて数量限定発売

北海道産クリームチーズと生クリーム、岡山県蒜山高原産ジャージー牛乳を使用したチーズムースに、瀬戸内レモンのソースを合わせました。爽やかな味わいをお楽しみください。

＜瀬戸内産レモン＞

温暖で雨や台風の少ない瀬戸内海沿岸部で生産され、糖度が高く酸味がまろやかなのが特長です。木の上で熟してから収穫するため、その果汁は香り高くとてもジューシーです。

*数量限定のため、なくなり次第終了となります。

*写真はイメージです。商品は写真と異なる場合がございます。

*価格は全て税込希望小売価格です。

*こちらの情報は2026年4月17日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

【資生堂パーラー お客さま窓口】

住所：東京都中央区銀座8-8-3

電話番号：0120-4710-04

受付時間：月～土曜日 10：00～17：00（祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

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