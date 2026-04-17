ポテト、ホットドッグ、チュロスをうどんで再現！？モチモチ食感とコシを兼ね備えたうどんのような新感覚メニューが登場！山下本気うどん 「ぅシリーズ」 限定販売開始

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン(本社:東京都新宿区 代表取締役社長:川島賢 以下「当社」) が運営する「山下本気うどん」は、ポテト、ホットドッグ、チュロスをうどんで再現した新感覚うどんシリーズ「ぅシリーズ」を山下本気うどんの一部店舗限定で、2026年4月20日(月)から販売開始いたします。

■『ぅシリーズ』の概要

「ぅシリーズ」はポテト、ホットドッグ、チュロスをうどんで再現し、モチモチとした食感が特徴の山下本気うどんならではの特徴を活かした新感覚うどんです。フードコート店を中心に、昼夜の食事時間帯以外にも気軽に当社の本気のうどんを楽しんでいただけるように想いを込めて開発しました。

今後はフードコート店だけでなく、山下本気うどん全店へ展開予定です。

商品名 ：ぅドック 355円（税込390円）

ぅテト 273円（税込300円）

ぅチュロん（プレーンorシナモンシュガー）273円（税込300円）

商品概要：定番人気グルメを、うどんを使用して作ることで「コシのある食感」や「モチモチとした食感」を味わえる新感覚の一品です。テイクアウトも可能で、食べ歩きグルメとしてもおすすめです。

発売期間：2026年4月20日(月)～

販売店舗：山下本気うどん フードコート店舗（4店舗）

山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット、山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット、

山下本気うどん ららテラス北綾瀬、山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ

■山下本気うどんについて

「山下本気うどん」は、インタビューマン山下さんが、2012年に目黒駅近くに本気で立ち上げたこだわり抜いた本気の讃岐うどんのお店です。2017年6月にライセンス契約後、商標買取を行い、当社の自社ブランド化しております。うどんは厳選した小麦を使い、店内で製造・熟成したものを使用。しっかりとしたコシが特徴のこだわりがつまったうどんです。出汁は昆布と鰹をベースにとり、こだわりのしょうゆで仕上げました。夜はゆっくりと、お酒も楽しんでいただけます。関東を中心に、全国23店舗を出店。今後も出店予定です。

<店舗一覧>

●北海道

山下本気うどん COCONO SUSUKINO

●東京都

山下本気うどん 渋谷並木橋/山下本気うどん 渋谷センター街/山下本気うどん 渋谷道玄坂/山下本気うどん 神楽坂/山下本気うどん 新宿三丁目/山下本気うどん 新宿歌舞伎町/山下本気うどん 町田駅前/山下本気うどん デックス東京ビーチ/山下本気うどん 池袋北口/山下本気うどん ららテラス北綾瀬/山下本気うどん サンシャインシティアルパ

●埼玉県

山下本気うどん 大宮東口/山下本気うどん イオンレイクタウンmori/山下本気うどん 浦和パルコ

●千葉県

山下本気うどん 柏モディ

●神奈川県

山下本気うどん 横浜ポルタ/山下本気うどん 川崎銀柳街/山下本気うどん 横浜ワールドポーターズ

●栃木県

山下本気うどん 佐野プレミアム・アウトレット

●茨城県

山下本気うどん あみプレミアム・アウトレット

●石川県

山下本気うどん 金沢フォーラス

●岡山県

山下本気うどん イオンモール岡山

※ホームページ ：https://yamashita-honki-udon.com/

※店舗情報 ：https://yamashita-honki-udon.com/shopinfo/

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006年に進出した飲食事業では、山下本気うどん・横浜家系ラーメン「壱角家」・肉寿司など、計13ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co., Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※ 2026年2月末現在

従業員数 正社員：291名、アルバイト：3,594名

※ 2026年2月末現在

店舗数 213店舗 (内 FC47店舗) ※2026年3月30日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/yamashita/contact/