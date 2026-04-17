約30ヶ国・地域からメンバーが集まる、HENNGE株式会社の場づくり、「誰ひとり取り残さない食卓」で組織を強くする～くるめしSTORY′S、ご利用事例記事を公開～

株式会社くるめし

国内最大級の法人向けフードデリバリーサービス「くるめし弁当」を運営する株式会社くるめし（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 篤昌）は、この度、HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）のご利用事例・活用方法に関するインタビュー記事を公開いたしました。

■ ご利用事例記事サマリー

～「誰ひとり取り残さない食卓」で組織を強くするHENNGEの場づくり～

HENNGE株式会社様は、「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。約30ヶ国・地域からメンバーが集まる組織において「意図的なインクルーシブ」、つまり「全員が同じテーブルで、同じように食事を楽しめる環境をつくる」ことを大切にしながら、食を活用したコミュニケーション施策を展開しています。

具体的には、全社集会「U＆I」をはじめ、テーマ別のランチ交流会「コミュニケーションランチ」、さらには失敗談を共有し、心理的安全性を高めることを目的とした「Fail Fail Fail Lightning Talk」など多様な施策を実施しています。

これらのイベントでは、お弁当やケータリングなど、イベントに合わせた形でお食事が提供されていますが、「全員が同じテーブルで、同じように食事を楽しめる環境をつくる」という「意図的なインクルーシブ」を大切にしています。約30ヶ国・地域出身のメンバーが在籍する同社にとって、ヴィーガン、ハラール、特定のアレルギーを持つ参加者への対応は欠かせません。「自分だけが違う扱いをされている」「疎外されている」と感じさせない工夫を凝らすことで、参加者全員が一体感を持って食事を楽しめるようになるのです。

イベントのお食事の手配は、「くるめし弁当(https://www.kurumesi-bentou.com/)」や「シェフコレ(https://www.chef-colle.com/)」をご利用いただいております。ヴィーガンやハラールなどの対応を1つのサイトで手配できる点や、イベント開催日の1～2日前でも注文・変更可能な点を評価いただいております。

HENNGE様にとって、食の提供は単なる福利厚生の枠を超えた戦略的な取り組みです。これは、「あなたのことを、会社は大切に思っていますよ」というメッセージとなり、参加者に対して「自分はこの組織の一員として受け入れられている」「ここにいていいんだ」という安心感を与えます。この安心感が、結果として相互の信頼関係の土台を築き上げ、多様なメンバーが最大限のパフォーマンスを発揮できる、強靭で開かれた組織を作る確固たる基礎となっているのです。

■ HENNGE株式会社様のご利用事例 全文はこちら

https://note.com/kurumeshi_story/n/ne32f802afd7d

■ くるめしSTORY'Sについて

「食」の力で、課題解決を試みる企業の事例を紹介するnoteページ。

「食を通じた組織活性化」や「共食によるチームビルディング」に関する情報発信をしています。

https://note.com/kurumeshi_story

■HENNGE株式会社（へんげ）について

「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を経営理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールやファイル共有のセキュリティ、ゼロトラストに基づいた端末の防御・管理など多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1*のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。1996年11月に創業し、2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場しました。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

*https://hennge.com/jp/info/news/20250515_itr/

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者 ：代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト：https://www.kurumeshi.co.jp/

事業内容 ：法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」（ https://www.kurumesi-bentou.com/ ）

「シェフコレ」（ https://www.chef-colle.com/ ）

「ヒトハコ」（ https://hitohaco.com/ ）

設立年月日 ：2010年8月26日