味わいたくなるような唇へ。＜ロジェ・ガレ＞の人気の香りから生まれたフレーバー リップバームが新登場！

ブルーベル・ジャパン株式会社2026年4月22日（水）発売 ボーム ア レーヴル（リップバーム）全4種/ 各3.5g 2,420円（税込）

2026年4月22日（水）、160年以上の歴史を誇り、「香りで幸せを感じる日々」のためのフレグランスアイテムを提供する＜ロジェ・ガレ＞より、甘美な香りを楽しむリップバームコレクション「ボーム ア レーヴル（リップバーム）」が登場します。

「ボーム ア レーヴル（リップバーム）」は、香りのエキスパートであるロジェ・ガレならではの感性により、植物由来成分を贅沢に使用したオ パフュメ（オードトワレ）の香りを、唇にやさしく寄り添う魅惑的なフレーバーへと昇華させました。思わず味わいたくなるような4種のフレーバーが、日常に笑顔と喜びをもたらします。

シアバター*¹とキャスターオイル*²を贅沢に配合。とろけるようになじむテクスチャーが唇本来の色味を美しく引き立て、持続的なうるおいで満たし、やさしいツヤ感を与えます。持ち運びしやすい形状でいつでも気軽に塗ることができ、なめらかな使い心地と洗練された香りで、毎日のリップケアを“ご褒美”のようなひとときへ。

＊1 シア脂（整肌成分） ＊2 ヒマシ油（エモリエント成分）

詳細はこちら :https://bit.ly/4dK3Mu5新作「ボーム ア レーヴル（リップバーム）」について

■メイド・イン・フランスのクリーンな処方

・シアバター*¹とキャスターオイル*²を贅沢に配合

・自然由来成分 最大98%配合

・ヴィーガン処方

・皮膚科医監修のもとでテスト済み

*¹シア脂（整肌成分） *²ヒマシ油（エモリエント成分）

■製品情報

ボーム ア レーヴル フィグ（リップバーム）

ボーム ア レーヴル ジンジャールージュ（リップバーム）

ボーム ア レーヴル ローズ（リップバーム）

ボーム ア レーヴル ネロリ（リップバーム）

全4種 / 各3.5g 2,420円（税込）

発売日：2026年4月22日（水）

ボーム ア レーヴル ジンジャールージュ（リップバーム）

■アイコニックな4種のフレーバー

人気の香りをリップバームへと昇華させました。

ボーム ア レーヴル フィグ（リップバーム）

クリーミーで爽やか、イチジクソルベのようなミルキーなフレーバー。日差しを浴びて熟したイチジクの甘い果肉と木陰の涼やかさを連想させます。

ボーム ア レーヴル ジンジャールージュ（リップバーム）

砂糖漬けしたシトラスの果皮のような爽やかな風味に、甘いレッドベリーとスパイシーなジンジャーが重なり、刺激的で魅惑的なフレーバーに。

ボーム ア レーヴル ローズ（リップバーム）

ローズレモネードを思わせる、みずみずしく繊細なフレーバーが、摘みたてのローズの花びらのようにやさしい甘さで唇をふんわりと包み込みます。軽やかで上品な香りが、心までリラックスさせてくれます。

ボーム ア レーヴル ネロリ（リップバーム）

陽光を浴びたオレンジブロッサムの繊細な甘さを思わせる、ハチミツのようなフレーバーが、夏の太陽のぬくもりに包まれながらネロリ風味のデザートを味わっているような感覚を演出します。

詳細はこちら :https://bit.ly/4dK3Mu5新作「ボーム ア レーヴル（リップバーム）」について

ロジェ・ガレ取り扱い店舗 :https://www.roger-gallet.jp/pages/shopロジェ・ガレ公式オンラインショップ :https://www.roger-gallet.jp/