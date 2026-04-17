武蔵野ホールディングスとテラスマイル、データを活用したこれからの流通の形作りで共同事業を開始

テラスマイル株式会社

株式会社武蔵野ホールディングス（以下、武蔵野HD）とテラスマイル株式会社（以下、テラスマイル）は、農家が持つ生産情報や気候の変化を分析して得られる出荷見込み数量の情報を、商品調達に反映させることで安定した供給を実現できるシステム「ジャスタウェイ（Just A Way）」を導入し、共同事業を開始いたします。

本事業では、テラスマイルの農業経営支援システム「ライトアーム（RightARM）」および流通運用基盤「ジャスタウェイ」を活用し、需給のズレによる欠品・余剰や調整工数の低減を目指します。

プロジェクト開始の経緯

武蔵野ホールディングスは、セブン‐イレブンで販売されているおむすびやお弁当を製造する食品製造業を営んでおります。セブン‐イレブンとテラスマイルは、ベンチャーキャピタルファンドの Future Food Fund を通して接点がありました。その縁から、青果物の安定的な調達について議論を始めたのがきっかけでした。

「今年はどれだけ出せるのか」「相手はどれだけ欲しいのか」 その答えが、同じタイミングで同じ解像度で共有されないまま、出荷と調達が走り出す。結果、余ったり、足りなかったり。調整のしわ寄せは、生産者にも、加工・小売にも積み上がっていきます。

特に需要側では、この不安がより切実になっていました。原材料が確保できず、商品そのものが作れなくなる。そんな経験が、「当たり前に手に入る」が崩れる未来を現実にしました。

一方でテラスマイルは、ライトアームで営農のデータを積み上げてきました。作業・圃場・気象から、収穫の見通しまで。

ならば次は、その確度を“流通の意思決定”まで伸ばせないか。大根を例に、需要量を早めに見える化し、生産側の見込みとつないで、作付・出荷・調達を「設計できる」状態にすることにより、より持続的な農業に取り組める要素になると考えております。

こうして始まったのが、ジャスタウェイです。

武蔵野ホールディングス 執行役員 原料統括部長 兼 サステナブル推進室 小倉 久仁彦 氏コメント

生産者の努力を「見える価値」へと変えていくために、農作業の見える化は非常に重要と考えております。

品質の裏付けや収穫見込みが科学的に示されることで、我々実需者では調達リスクの低減に繋がりますし、生産者側では経営改善に繋がる基盤が整えばと思っております。今後はこれらのデータを共通用語としたリスク共有型の調達を構築し、生産者と実需者が共創的に価値を高める、より強固なパートナーシップを築いていくことを目指してまいります。

武蔵野ホールディングス 執行役員 原料統括部長 兼 サステナブル推進室 小倉 久仁彦 氏

テラスマイル 代表取締役 生駒祐一 コメント

今回、「武蔵野ホールディングス様」というとても力強いパートナーと取り組めることは、改めて私たちが作りたい未来の実現に近づくものであり、頼もしく思っております。

私たちは、農業者と需要者とのマッチングを可能にすることで、農業者側は作付け前に「単価・売り先・売り方・数量」を見据えた生産計画を立てられるようになり、需要者側も、必要な商品を「いつ・どのような価格で・どの用途で・どれだけ欲しいか」を農業者に伝えることができるため、安定調達やロス（余剰・欠品・廃棄）の削減が可能になります。

これまで農業者と需要者のあいだには、情報の非対称性という大きな壁がありました。

その壁を壊し、供給側と需要側の情報をシームレスにつなぐことで、サプライチェーン全体の効率と利益を最大化できると考えています。

私たちが実現したい未来に向けて、これから共に取り組めることが楽しみです。

テラスマイル 代表取締役 生駒祐一

「ジャスタウェイ」について

ライトアームの収穫予想を元に、卸売市場を介さない、農業者と需要者の直接取引をサポートする流通運用基盤システムです。

ジャスタウェイについて：https://terracemile.jp/justaway

ジャスタウェイに関する記事： https://prtimes.jp/story/detail/YbvG1VCMKmB

「ジャスタウェイ」は、需要情報と生産・出荷の見込み情報をつなぎ、農産物流通をデータで“計画・運用”できるようにする流通運用基盤です。需要者（小売・加工等）が必要量・時期・条件を事前に共有し、生産者側は営農支援システム「ライトアーム」で蓄積される栽培・収穫見込みデータ等を踏まえて作付・出荷計画を立案。これにより、需給のズレによる欠品・余剰、調整工数、価格変動リスクを抑え、関係者が同じ情報に基づいて取引と流通を設計できる状態を目指すものです。

会社概要

・社名：テラスマイル株式会社

・本社所在地：宮崎県宮崎市錦本町4番5号

・代表取締役：生駒 祐一

・事業内容：農業DX基盤「ライトアーム」を活用した産地・JA・自治体のデジタル化支援／「ジャスタウェイ」による生産・出荷・需給の最適化支援

・設立：2014年4月

・従業員数：14人 （本社 宮崎市・サテライトオフィス 東京 に拠点）

・公式ウェブサイト：https://terracemile.jp/