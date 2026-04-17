[マリメッコ]マリメッコ キオスキから、アイコニックなマリメッコロゴパッチが特徴の「Onni bag」の新作や、カラフルな小物が登場

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、プレイフルなベーシックアイテムを展開するマリメッコ キオスキ(Marimekko Kioski)のバッグシリーズ「オンニバッグ(Onni bag)」の新作や、カラフルな小物が登場。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年4月24日(金)より販売を開始します。

スプリング 2026コレクションより新たに登場したオンニバッグは、マリメッコの喜びに満ちたポジティブなライフスタイルを体現し、ブランドを代表する2つのプリント、「ウニッコ(Unikko)」と「ピッコロ(Piccolo)」を採用しています。

本コレクションは、クロスボディバッグ、ショルダーバッグ、トートバッグの3型に加え、新たにポーチを展開します。

鮮やかな色彩で彩られた新作バッグや小物が、新しい季節へ向けてコーディネートを軽やかにアップデートしてくれます。

Iloisa Piccolo クロスボディバッグ \23,100Kavari Mini Unikko ショルダーバッグ \29,700Niekka Mini Unikko ポーチ \10,560Metka Piccolo トートバッグ \15,400

Piccolo キャップ \25,300Piccolo スカーフ \9,460Leijua キーチャーム \10,560Unikko キーチャーム \9,46075th anniversary トートバッグ \16,500（アジア限定）

販売開始日

2026年4月24日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。