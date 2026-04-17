J．フロント リテイリングのコーポレートベンチャーキャピタル、世界中のレストランとゲストをつなぐテックカンパニーTableCheckに出資

J.フロント リテイリング株式会社

大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つＪ．フロント リテイリング株式会社（本社：東京都中央区、取締役兼代表執行役社長：小野圭一、以下、当社）は、イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代友樹）と共同で運営する「JFR MIRAI CREATORS Fund」（以下、本ファンド）を通じて、株式会社TableCheck（読み：テーブルチェック、本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：谷口優、以下、TableCheck）に出資をしました。

今回の出資により、世界中のレストランとゲストをつなぐTableCheckとともに、外商顧客をはじめとする当社グループのお客様に対し、飲食業領域において次世代サービスの提供を進めていきます。

■ 出資の背景

当社グループでは、グループビジョンに“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。”を掲げ、ステーク ホルダーの皆さまのWell-Being-Lifeの実現を目指しています。

また、「感動共創」「地域共栄」「環境共生」３つの価値を提供し続ける価値共創リテーラーへの進化を標榜し、質が高く心が高揚する消費や体験を嗜好する、高質高揚消費層へ向けた商品やサービスを探求しています。

当社が高質・高揚消費層との関係構築を強化するなかで、TableCheckが世界38カ国・地域に約13,000軒以上のレストラン予約・顧客管理システムの基盤を備え、さらに24時間365日リアルタイム予約を可能にした利便性の高い食体験を提供し、また顧客の嗜好に応じたサービスによる最高のレストラン体験を提供していることを評価し、出資に至りました。

今回の出資によりTableCheckとともに、外商顧客をはじめとするお客様に対し、飲食業領域で当社グループが運営管理する商業施設内にとどまらない、次世代サービスの提供を進めていきます。

■ TableCheck 代表取締役社長CEO 谷口優氏コメント

世界38カ国・地域、13,000軒以上のレストランに導入いただくまでに成長した現在、リテール領域を牽引するＪ．フロント リテイリング株式会社を新たなパートナーとしてお迎えできることを大変嬉しく思います。Ｊ．フロント リテイリングが持つ広範なネットワークや知見を活かし、飲食店とゲストをつなぐ未来の実現に向けて、プロダクト開発と国内外事業の拡大をさらに推進してまいります。

私たちはＪ．フロント リテイリングと共に、飲食業界に新しい価値を創造するために挑戦を続けてまいります。

■ TableCheckについて

TableCheckは、「Dining Connected ～世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム～」をミッションに事業を展開する日本発レストランテックカンパニーです。テクノロジーを活用した次世代の「おもてなし」を実現します。現在、展開している主なサービスは、飲食店向け予約・顧客管理システムと、 ゲスト向け飲食店検索・予約サイト。24時間365日リアルタイムの空席情報を把握することで、飲食店にもゲストにもより良いレストラン体験の実現をサポートしています。

会社名 ：株式会社TableCheck

所在地 ：東京都中央区銀座2丁目15番2号KR GinzaII5F

代表者 ：代表取締役社長CEO 谷口 優

設立日 ：2011年3月11日

公式サイト： https://www.tablecheck.com/ja/join/

■ JFR MIRAI CREATORS Fundについて

ファンド名：JFR MIRAI CREATORS 投資事業有限責任組合

設立日：2022年 9月

運用期間：10年

運営規模：30億円

運営者：イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

ファンドURL：https://cvc.j-front-retailing.com/

投資に関するお問い合わせ：mirai-creators-fund@jfr.co.jp