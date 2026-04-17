日本のマーケティング界を牽引するエキスパートたちが集結『ザ・マーケティング・イシュー 10年後も必要とされる日本企業の課題と解決策』本日4月17日(金)発売

一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構

一般社団法人 日本エビデンスベーストマーケティング研究機構（所在：東京都中野区、以下EBMI)は、新刊『ザ・マーケティング・イシュー 10年後も必要とされる日本企業の課題と解決策』（田中 洋氏 編著、日経BP刊）が、本日2026年4月17日(金)より全国の書店およびオンラインストアにて発売されることをお知らせいたします。

本書は、日本マーケティング学会の元会長で、ブランディングの研究の第一人者でもある中央大学名誉教授・東京大学講師の田中洋氏が編著の他、EBMI代表理事の木田 浩理氏及びEBMI研究主幹の芹澤 連氏が各章の執筆者として参加しております。日本のマーケティング界で活躍するエキスパート11名が、実務の最前線で避けては通れない「重大な課題（イシュー）」を明らかにし、その解決策を提示します。猛烈な勢いで進展しているデジタル化や生成AI（人工知能）の動向も視野に入れ、顧客から10年後も必要とされる企業、ブランドを確立するための道筋を探ります。

全体を大きく4部で構成（日本企業のトータル課題／メディアとコミュニケーションの課題／顧客分析の課題／BtoBとグローバルの課題）し、喫緊のマーケティング課題を全方位で網羅。主な読者層は、CMO（最高マーケティング責任者）および実務経験のあるマーケター、コンサルタント、研究者。ビジネススクールの社会人学生やマーケティングを深く学びたい学生にも薦めたい１冊です。

＜目次＞

【第I部】日本企業のトータル課題



第１章 なぜ日本企業にCMOは少ないのか

～日本企業のマーケティング志向～

田中 洋（中央大学 名誉教授/東京大学講師）



第２章 「ブランドの成長メカニズム」を知らない日本のマーケター

～エビデンスから実践へ～

芹澤 連（コレクシア 執行役員/日本エビデンスベーストマーケティング研究機構 研究主幹）



第３章 AI時代にマーケティング人材をどうやって養成するのか

～「M字型」人材を育てるステップス～

木田 浩理（積水ハウス イノベーション＆コミュニケーション CMO兼CDDO）



【第II部】メディアとコミュニケーションの課題



第４章 マーコム手法をどうやって変革するか

～結節点としてのソーシャルメディア～

池田 紀行（トライバルメディアハウス 代表取締役社長）



第５章 一方通行のコミュニケーションをいつまで続けるのか

～メディア＆コミュニティドリブンマーケティングとは～

田中 準也（サン 代表取締役会長 プロデューサー）



第６章 デジタル広告への不信をどう解決するか

～AI時代の広告・メディア・プラットフォームの課題～

長澤 秀行（クオリティメディアコンソーシアム事務局長）



【第III部】顧客分析の課題



第７章 マーケッターの判断をゆがめる「世代間ギャップ」とは

～どのようにすれば正しい思考に行き着けるのか～

牛窪 恵（インフィニティ代表取締役/立教大学大学院客員教授）



第８章 データはあるのになぜ顧客が見えないのか

～リサーチ結果から実践を導き出す～

木原 誠太郎（ディグラム・ラボ 代表取締役/京都芸術大学 非常勤講師）



第９章 マーケティング・リサーチの信頼を回復するには

～データ品質とインサイトをめぐる構造問題～

萩原 雅之（トランスコスモス 顧問/マクロミル シニアフェロー）



【第IV部】BtoBとグローバルの課題



第10章 なぜBtoBマーケティングの成果が出ないのか

～事業戦略の解像度を上げるアクション～

上島 千鶴（Nexal 代表取締役）



第11章 ユニバーサルコンセプトを持たない日本企業

～グローバルマーケターからの提言～

下保 寛（味の素 代表執行役副社長 Chief Human Resources Officer）

＜書誌情報＞

書名 ：ザ・マーケティング・イシュー 10年後も必要とされる日本企業の課題と解決策

著者名：田中 洋 編著

出版社名：日経BPマーケティング

発売日 ： 2026年4月17日(金)

ページ数： 400ページ

＜一般社団法人日本エビデンスベーストマーケティング研究機構(EBMI) 概要＞

EBMIは、「根拠のあるマーケティング」をけん引、啓蒙することを目的に設立されたマーケティングエビデンス研究の専門機関です。企業のCMOやマーケティング担当役員、アカデミアが集結し、さまざまな先行研究・再現研究を通して、日本市場ならではの成長法則を発見し、知見や実践スキルを実務家に還元することを目指しています。

発足日：2024年7月31日

住所：東京都中野区東中野4-30-9

ホームページ：https://ebmi.jp/

公式Xアカウント：https://x.com/EBMI_JP

＜プレスリリースの問い合わせ先＞

E-mail：access@ebmi.jp

EBMI事務局 担当：木村・野添・林