“フルーツでスマイルを。”のDole　「バナナ番長season2」交通広告を展開

株式会社ドール

株式会社ドール(本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO 青木 寛、以下 Dole) は、「フルーツでスマイルを。」というブランドメッセージのもと、バナナを継続的に食べることで、健康的な毎日を応援する「バナ活(R)」を推進しています。

この度、Doleが佐藤景瑚（JO1）さん、豆原一成（JO1）さんを起用し展開するプロモーション「Dole バナナ番長 season2 -甘いぜ！だけじゃない!? バナナ番長ライバル登場編」企画の一環として、全国6都市で交通広告を展開することをお知らせします。

昨年、全国のバナナ売り場を盛り上げ、大変ご好評をいただいた「バナナ番長」企画。企画公開にあわせて東京・名古屋・大阪、3つの人気スポットで展開した交通広告は、店頭の盛り上がりを後押しし、大きな話題を呼びました。今年は規模をさらに拡大し、札幌・岡山・福岡も加えた全国6都市での展開が決定しました。

2026年の「バナナ番長 season2」では、「バナナ番長」佐藤さんに加え、豆原さんを「若バナナ番長」として起用。二人が登場する学園ドラマ風動画も新たに公開され、発表直後から、メディアやSNSでも多数取り上げられ、注目を集めています。

本企画を象徴する「バナ活上等!!」の特大ビジュアルや、『Dole極撰バナナ』・『Doleスウィーティオバナナ』『Doleバナ活バナナ』の商品をイメージしたビジュアル、「バナナ番長」のポップでコミカルなビジュアルが、バナナ売り場を飛び出し、北は札幌、南は福岡まで、多くの方が目にするスポットに「参上」いたします。交通広告は、2026年4月20日（月）以降、順次掲出いたします。ぜひご注目ください。

■広告概要

1. 大阪… 大阪市中央区内

・掲出場所：非公開

・掲出期間：2026年4月20日（月）～2026年4月26日（日）

2. 東京… 渋谷区内

・掲出場所：非公開

・掲出期間：2026年5月4日（月）～2026年5月10日（日）

3. 名古屋… 「JR東海グラウンドメディア名古屋」

・掲出場所：JR東海 名古屋駅 中央コンコース

・掲出期間：2026年5月18日（月）～2026年5月24日（日）

4. 岡山… 「JR 岡山駅みどりの窓口横シート」

・掲出場所：JR西日本 岡山駅 2階みどりの窓口横

・掲出期間：2026年5月29日（金）～2026年6月25日（木）

5. 福岡…「SOLARIA DAIGAMEN プレミアム」

・掲出場所：西日本鉄道 西鉄福岡（天神）駅 ソラリアステージ広場

・掲出期間：2026年6月15日（月）～2026年6月21日（日）

6. 札幌…「札幌市営地下鉄 南さつシートＬ&Ｒ」

・掲出場所：札幌地下鉄 さっぽろ駅 地下コンコース

・掲出期間：2026年6月15日（月）～2026年6月21日（日）

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※広告をご覧の際は安全確保のうえ、周囲の方へのご配慮をお願いいたします。

■商品情報

「Doleバナ活(R)バナナ」

Doleが推進する「バナ活(R)」のコンセプトのもと展開するフィリピン産バナナです。さわやかな甘さが特長で、スポーツ・運動時にもぴったりな商品として提案されています。

「Doleスウィーティオバナナ」

じっくり育成した、甘さぎっしりの高地栽培バナナ。日本人の嗜好に合わせて、甘さとコクをとことん追求したロングセラー商品です。

「Dole極撰バナナ」

ちょっと高いが、かなり美味しい。Doleが研究・開発した100種類以上の中から選び抜かれた、甘み・香り・食感すべてが高品質な、もっちり濃い甘さの高地栽培バナナです。

■こちらも注目！「バナナ番長」特設サイト

「バナナ番長」佐藤景瑚さん・「若バナナ番長」豆原一成さんとDoleのプロモーション情報を、順次掲載しています。

特設サイトURL： https://www.dole.co.jp/lp/jp/banakatsu/

■株式会社ドール 会社概要

会社名 ：株式会社ドール/Dole Japan, Inc.

創業 ：1965年

設立 ：1982年12月28日

資本金 ：8000万円

代表者 ：代表取締役社長CEO 青木 寛

社員数 ：177名（2026年4月現在）

事業内容：青果物の生産、加工、販売及びマーケティング活動 他

営業収益：576億円（2025年3月期）