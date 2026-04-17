有限会社エイコー印刷、国内最大級のポッドキャストの祭典「PODCAST EXPO 2026」に協賛

有限会社エイコー印刷

有限会社エイコー印刷（本社：大分県別府市古市町881-165、代表取締役 安部秀徳、以下「当社」）は、2026年5月9日（土）・10日（日）に開催される「PODCAST EXPO 2026」に協賛し、会場内で使用される各種ステッカーの印刷・製作に協力することをお知らせします。

「PODCAST EXPO 2026」は、ポッドキャストを楽しむすべての人が、音声コンテンツの最前線を遊び、学び、つながりながら体感できる国内最大級の祭典です。150ものポッドキャスト番組が出店する無料マーケットエリア、50名を超える登壇者によるトークセッションが楽しめる有料カンファレンスエリア、そして企業による体験型展示が集う無料エキシビジョンエリアで構成され、2日間にわたり多彩な音声体験が展開されます。

当社は今回の協賛において、来場者に無料配布予定のオリジナルステッカー（6種）をはじめ、スタッフパスを含むPODCAST EXPO 2026における各種ステッカー印刷・製作を担当します。

会場を訪れる方々の期待感や高揚感をさりげなく後押しするツールとして、単に情報を載せるだけではなく、色の再現性、質感、仕上がりの精度にまで目を配った印刷・製作を通じて、イベントの世界観を丁寧に形にしてまいります。

〈スタッフパス〉衣服に貼れるサテン素材を使用。イベントのカラーをイメージした鮮やかな色で印刷しました。繊細なデザインを布地に忠実に再現。細部までこだわり抜きました。〈ネームステッカー〉配信者向けの名前や番組名を書き込めるステッカー。筆記性に優れたユポ素材を採用しています。黒1色印刷にもこだわりを。CMYKの4色を全て100％で掛け合わせた「リッチブラック」で印刷。存在感のある深い黒になっています。〈装飾用ステッカー（黒）〉会場のどんな場所に貼っても透けないように、下地に白を印刷しています。版貼りや紙のセット、印刷の仕様に至るまで、すべて手作業で丁寧に組み上げました。職人の手による本気のものづくりを是非お楽しみください。

ポッドキャストのリスナーやクリエイターには、感度が高く、細部に宿る魅力を楽しむ方も少なくありません。当社は、そうした来場者の審美眼にも自然に応えられる品質こそ、会場体験を支える大切な要素のひとつだと考えています。長年培ってきた印刷・加工の知見を生かし、手に取った瞬間の印象や、思わず持ち帰りたくなる完成度を大切にしながら、イベント全体の盛り上がりに貢献してまいります。

協賛の背景

PODCAST EXPO 2026は、日頃からポッドキャストを楽しむすべての人が、あらゆる音声体験に没入し、2日間を通して遊び、学び、つながり合える国内最大級のポッドキャストの祭典です。リスナーと配信者であることも少なくないポッドキャストの領域において、このリアルな交わりの場に高い熱量を感じております。当社はこの趣旨に深く共感し、来場者の皆様に会場の熱量を持ち帰って余韻にいたるまで楽しんで頂きたいという思いで本イベントへの協賛を決定しました。

イベントにおけるステッカーやパス類は、案内や識別のための実用品であると同時に、来場者の記憶に残る体験価値の一部でもあります。だからこそ当社は、目立つことを狙うのではなく、細部まで整った品質でイベントの熱量を支えることを大切にしています。会場の空気感やクリエイティブの魅力を損なうことなく、むしろその魅力を引き立てる存在として、印刷物の力を発揮してまいります。

有限会社エイコー印刷の取り組み

当社は、印刷物に求められる役割が、単なる情報伝達から「体験価値の一部」へと広がっていると考えています。特にイベント空間においては、視認性や機能性に加え、見た目の美しさや手に取ったときの納得感が、来場者の印象を大きく左右します。

そのため当社では、デザイン意図を正確に表現する再現力はもちろん、素材や加工、仕上げのバランスにも配慮しながら、実用性と美しさの両立を追求してきました。今回のPODCAST EXPO 2026でも、来場者・出展者・運営スタッフそれぞれにとって心地よい接点となるよう、確かなものづくりでイベントを支えてまいります。

イベント概要

イベント名称：PODCAST EXPO 2026（#PCEX2026）

開催日：2026年5月9日（土）・10日（日）

開催場所：HOME/WORK VILLAGE（東京都世田谷区池尻2-4-5）

開催内容：Podcast Weekend 2026／P7 - PODCAST SUMMIT 2026

主催：PODCAST EXPO 実行委員会（株式会社雑談／株式会社散歩社）

関連情報

公式サイト：https://podcastexpo.jp

エキシビション詳細：https://podcastexpo.jp/exhibition

公式X：https://twitter.com/podcast_expo/

公式Instagram：https://instagram.com/podcast_expo/

会社概要

会社名：有限会社エイコー印刷

所在地：大分県別府市古市町881-165

代表者：代表取締役 安部秀徳

事業内容：シール・ラベル・ステッカーに特化した印刷物の製造

URL：https://www.eiko-printing.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

有限会社エイコー印刷

担当：広報担当 安部

TEL：0977-67-5828

E-mail：info□eiko-printing.co.jp

※□を@に変えてください