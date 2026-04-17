「牙狼＜ＧＡＲＯ＞」シリーズ連続TVドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』「全編バーチャルセットで制作された地上波実写テレビドラマの日本最多連続話数」として日本記録認定！

株式会社東映エージエンシー

株式会社東北新社（本社：東京都港区）が制作した特撮テレビドラマ『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼（GARO：Sentinel of the East）』は、2026年3月26日に最終回を迎え、「全編バーチャルセットで制作された地上波実写テレビドラマの日本最多連続話数」という記録を樹立、日本記録認定協会により、日本記録として正式に認定されたことをお知らせいたします。

本記録は、episode1からepisode8までの全8話において、現実のロケーション撮影を1秒も行わず、すべての背景をコンピューターグラフィックス（CG）による仮想空間で構築したことを示す内容です。

一般的に実写ドラマでは、バーチャルセットを活用する場合でも、リアリティの追求や制作効率の観点から屋外でのロケ撮影を併用するのが通例です。しかしながら、本作は最新のVFX（視覚効果）技術を駆使し、全約2,000カットすべてをグリーンバック合成とCG背景のみで構成するという、既存のドラマ制作の常識を覆す手法を貫徹いたしました。

この妥協のない「フルバーチャル制作」による連続ドラマの完遂は、日本のバーチャルプロダクション技術の新たな到達点を示すものであり、今後の映像業界、特撮作品における新たな表現手法の可能性を提示するとして認定されました。

【認定記録の詳細】

日本記録名 ： 全編バーチャルセットで制作された地上波実写テレビドラマの最多連続話数

日本記録保持者名：『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』

日本記録数値 ： 8話

＊日本記録認定協会 認定証リンク：https://japaneserecords.org/japanese-records/39948/

【日本記録認定協会とは）

国内の「日本記録」および「日本一」を公式に認定・登録・保存する、日本唯一の非営利認定機関。

10,000件を超える記録データベースを有し、学術的な観点から、営利を目的としない公正な審査と

認定を行っている。2015年から日本記録認定学会という名称で日本記録の収集・管理を開始し、

2020年からは現在の名称で正式に活動を開始。各分野の専門家有志の情報提供や記録調査によって

見出された情報をもとに、日々新しい日本記録を公式に認定・登録・保存している。

■『牙狼＜GARO＞東ノ界楼』あらすじ

クレアシティでの闘いを終えた流牙は、鎧を浄化するためにラインシティへ向かっていた。

しかし、そこに広がっていたのは広大な砂漠だった──。

かろうじて砂漠化を逃れた街・サガンでは、ホラーが大量発生し異常な事態に街は混乱していた。

その窮地を救うため街に現れたのは、龍族の魔戒法師・エルミナと莉杏だった。

莉杏は流牙とともにクレアシティへ向かう道中、リュメの召集により別の使命を全うしていたのだ。

大量発生するホラー、廃棄物を纏った強大な敵、そして、無差別に襲いかかる正体不明の魔戒騎士。

さらに謎の魔戒法師・レクトルが流牙に忍び寄る──。

混迷を極める戦いの中で、流牙と莉杏は導かれるように再会を果たす。

戦いを終えた流牙は、旧知の盟友・リュメの変わり果てた姿を目にする。

そしてリュメの命が尽きる時、世界に大いなる災いがもたらされることを告げられる。

流牙と莉杏はそれを阻止するべく立ち上がるが、

その先に待ち受けていたのは守りし者としての壮絶な宿命だった──。

流牙と莉杏、二人の運命を揺るがす戦いが、幕を開ける。

■『牙狼＜GARO＞東ノ界楼』配信情報

・牙狼＜GARO＞公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@GAROofficial

※episode 0、episode 1無料配信中

※メンバーシップ「ザルバの会」(月額:790円)では全話配信中

・バンダイチャンネル： https://www.b-ch.com/

・Hulu：https://www.hulu.jp/?cmp=10102&utm_source=PC&utm_medium=Display&utm_campaign=JP_DM_Display_Others&waad=MRHJnZqw(https://www.hulu.jp/?cmp=10102&utm_source=PC&utm_medium=Display&utm_campaign=JP_DM_Display_Others&waad=MRHJnZqw)

・TELASA： https://www.telasa.jp/unlimited

・J:COM STREAM： https://linkvod.myjcom.jp/

・milplus： https://front.milplus.jp/top/navi/svod

・Pontaパス： https://pass.auone.jp/main/

・U-NEXT： https://video.unext.jp/

・DMM TV： https://tv.dmm.com/vod/

・FOD： https://fod.fujitv.co.jp/

・HAPPY!動画： http://a.happydouga.jp/

☆牙狼＜GARO＞とは？

■2005年に、テレビシリーズとして放送を開始した「牙狼＜GARO＞」。

人の“陰我”を喰らう魔獣「ホラー」を討滅する為、代々受け継がれし

鎧を召還し戦う「魔戒騎士」と、魔戒騎士の中でも最高位である

「ガロ」の称号を受けた黄金騎士、そして彼らをサポートする

「魔戒法師」の戦いが描かれる。

■ダークで独特な世界観、日本最高峰のVFX技術を駆使したスタイリッシュな映像、

華麗かつダイナミックなアクションシーンが魅力のＳＦ・ホラー

アクションドラマとして、深夜枠の放送ながら、熱狂的なファンを獲得した。

■牙狼＜GARO＞シリーズの生みの親で、特撮だけでなくゲームの世界でも

多くのファンに支持される雨宮慶太により、大人向けの特撮アクションとして

独特のデザイン、世界観を構築してきた。

■勢いは留まることを知らず、TVシリーズ、劇場版のほかスペシャルドラマやスピンオフ作品、

そしてアニメ作品と、数々の派生作品を生み出し、好評を得た。

さらには、パチンコ遊技機から、フィギュア、玩具、ゲーム、小説、アパレルなどにも

展開され、幅広い年代層から愛される人気シリーズとなっている。

タイトル ：『⽛狼 東ノ界楼』（がろ ひがしのかいろう）

キャスト ：栗山航 ／ 南里美希

こだまたいち 宮原華音

橘ゆかり 平岡明純 窪田彩乃 影山ヒロノブ 片岡鶴太郎

監督 ：鈴村正樹 木村好克 田口清隆

脚本 ：鴨義信 江良至

原作 ：雨宮慶太

製作・制作 ：東北新社

特別協力 ：サンセイアールアンドディ

エグゼクティヴ・プロデューサー：二宮清隆

プロデューサー：井野十兵 安養寺紗季

主題歌 ：JAM Project『ЯR-Fate of saviour-』

放送局 ：TOKYO MX、ＢＳ日テレ

牙狼＜GARO＞公式YouTube、TVer、バンダイチャンネルほかにて配信

(C)2026「東ノ界楼」雨宮慶太／東北新社

■番組公式サイト： https://garo-project.jp/HIGASHINOKAIROU/(https://garo-project.jp/HIGASHINOKAIROU/)

■牙狼プロジェクト公式サイト：https://garo-project.jp(https://garo-project.jp)

■牙狼プロジェクト公式X（旧Twitter）：https://x.com/garo_project(https://x.com/garo_project)

■牙狼プロジェクト公式YouTube：https://www.youtube.com/@GAROofficial/featured(https://www.youtube.com/@GAROofficial/featured)

■牙狼プロジェクト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@garoproject_official(https://www.tiktok.com/@garoproject_official)

■牙狼プロジェクト公式 Instagram：https://www.instagram.com/garo.project/(https://www.instagram.com/garo.project/)