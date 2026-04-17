『デリッシュキッチン』SNSショートタイアップ広告の85%で売上向上を実証

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成、以下エブリー）が運営する日本最大級のレシピ動画メディア『デリッシュキッチン』は、首都圏大手小売チェーンのID-POS データを活用した購買効果検証を実施し、SNSショートタイアップ広告の85%において、配信後の店頭売上の向上が確認されたことをお知らせいたします。

背景

デリッシュキッチンのSNSは、主要5媒体（Instagram・Facebook・YouTube・TikTok・X）の総フォロワー数が930万人を超え、国内レシピサービスのアカウントとしてNo.1の支持を得ております(*)。これまで多くのメーカー様とタイアップ広告を実施し、数百万回再生を超えるヒットコンテンツを多数制作してまいりました。

*「SNS」=Instagram、Facebook、YouTube、X、TikTok。株式会社エブリー調べ（2024/6/1～2025/10/31）

▶ SNSショートタイアップの取り組み事例(https://biz.delishkitchen.tv/ms/case)

こうしたタイアップ施策について、お取り組み企業様から「広告配信日を起点にPOSデータが動いた」というフィードバックを複数いただいていました。エブリーではこの声を定量的に検証するべく、首都圏の大手小売チェーンのID-POSデータによる購買効果分析に取り組みました。

調査概要

・調査期間：2025年7月～2026年2月末

・対象：デリッシュキッチンSNSタイアップ広告のうち、当該小売チェーンで配荷が確認できた20キャンペーン

・データソース：小売チェーン（首都圏）のID-POSデータ

・分析手法：広告配信日を起点に前後各14日間の売上を比較。店頭販促・価格影響を分離するため、配信前後の加重平均単価を算出し、対象ブランドが属する最も細かいカテゴリとの比較も実施

・分析主体：株式会社エブリー

調査結果

1. 85%の案件で売上リフトを確認

20件中17件のキャンペーンで、広告配信後14日間の売上が配信前14日間を上回りました（平均115%）。

2. 75%は値引きを伴わない売上増加

売上リフトが確認された17件のうち15件は、配信前後で加重平均単価が横ばいまたは上昇しており、特売・値引きの影響ではない売上増加と判断されます。

3. 70%はカテゴリ平均を上回る伸長

また14件は、対象ブランドが属する最小単位のカテゴリ伸長率を上回りました。特定ブランドが選ばれていることにより、「指名買い」の傾向が示唆されます。

4. 20代女性の平均リフト率は135%

20～50代女性の平均売上リフトは124%、なかでも20代女性は142%（20代男性は128%）と、デリッシュキッチンのSNS利用者層と重なる若年層で顕著なリフトが確認されました。

考察

本分析は首都圏の1チェーンにおける実績ではありますが、上記の4つの事実を総合すると、『デリッシュキッチン』のSNSコンテンツが視聴者の購買行動に影響を与えている可能性が高いことがわかりました。

デリッシュキッチンのレシピ動画は生活者の毎日の食卓に寄り添うことで、視聴行動やエンゲージメントに繋がり、結果としてコンテンツの拡がりが生まれています。また同時に行った相関分析においても再生数とPOSは有意な正の相関（r=0.50, p=0.029）を確認しており、生活者に支持されるコンテンツ開発こそが結果として店頭を動かすことが明らかになりました。

SNSタイアップ特価プランのご案内

デリッシュキッチンでは現在、SNSタイアップの特価プランを提供中です。レシピ動画制作からSNS配信、広告ブーストまでをワンストップで実施し、店頭売上への貢献を目指します。



■ライトプラン

レシピ制作本数：1本

配信媒体：Instagram(リール)、Facebook(リール)、YouTube(ショート)、X、TikTok

再生数：100~200万回

価格：300万円（税抜）

■スタンダードプラン

レシピ制作本数：2本

配信媒体：Instagram(リール)、Facebook(リール)、YouTube(ショート)、X、TikTok

再生数：500万回保証

価格：500万円（税抜）

■プレミアムプラン

レシピ制作本数：3本

配信媒体：Instagram(リール)、Facebook(リール)、YouTube(ショート)、X、TikTok

再生数：1,000万回保証

価格：800万円（税抜）

*再生数は各プラットフォームの定義に準じます。商品によっては、プラットフォームの規定上、配信することのできない場合がございます。

お問い合わせはこちら :https://biz.delishkitchen.tv/

『デリッシュキッチン』について

レシピサービス アプリユーザー評価 国内No.1（※）で、4,400万人以上に利用されているレシピ動画メディア。

レシピは「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトにすべて管理栄養士などの食のプロによって考案され、その総数は56,000件以上。さらに、近くのお店の特売情報の配信・クーポン配布などの毎日のお買い物がお得・便利になる機能や、作りたいレシピに必要な食材をワンタップでネットスーパーに注文できるシステム、デザイン性と機能性に優れたオリジナルキッチンツール、管理栄養士監修の栄養バランスが取れた食事をご自宅までお届けする冷凍宅配弁当Mealsなど、食卓を豊かにするサービスを提供しています。

（※）Sensor Tower調べ。App Store および Google Play「フード＆ドリンク」カテゴリーにおける累計ダウンロード数100万以上のレシピアプリの平均評価値〔リリース日～2025/4/30〕

『デリッシュキッチン』へのアクセス方法

Webサイト：https://delishkitchen.tv/

スマートフォンアプリのダウンロード：https://app.adjust.com/a10q9lx

Facebook：https://www.facebook.com/DELISHKITCHEN.tv

Instagram：https://www.instagram.com/DELISHKITCHEN.tv

LINE：https://lin.ee/n8k3FwV

法人向け広告サービスページ：https://biz.delishkitchen.tv/

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/