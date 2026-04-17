体験型EVイベント「見て触れる！EV丸ごと体験会」を開催

三洋貿易株式会社

明治産業株式会社（本社：東京都千代田区、取締役社長：竹内眞哉、以下「明治産業」）と三洋貿易株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新谷正伸、以下「三洋貿易」）は4月25日(土)、26日(日)に有限会社シンコーエンジニアリングにてEVイベント「見て触れる！EV丸ごと体験会」を開催します。大型連休前の車両点検を無料で実施コーナーや、国内ではなかなか目にすることができない車両の展示を行います。EVオーナーはもちろんのこと、ガソリン車をお使いのユーザー様にもEVの良さを体験できるイベントです。

| イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/80925/table/73_1_7caf81cd2c5c7ad3bf44e27e42048129.jpg?v=202604171251 ]

※イベントの企画内容は予告なく変更する可能性があります。

| イベント情報

イベント名： 見て触れる！EV丸ごと体験会

主催 ： 明治産業株式会社、三洋貿易株式会社（共同開催）

日時 ： 2026年4月25日(土)、26日（日） AM10:00-PM16:00

会場 ： 有限会社シンコーエンジニアリング

住所 ： 〒347-0033 埼玉県加須市下高柳1654-1

【ご参考】

シンコーエンジニアリング公式サイト：https://shinko-e.net/

| 展示車両（一部）

東風日産 N7Xiaomi YU7

| 明治産業について

1933年創業の自動車部品専門商社。自社ブランド「Seiken（セイケン）」を中心に、ブレーキ部品をはじめとした高品質な補修部品を国内外へ供給しています。

近年はEV関連領域にも取り組み、整備・診断分野でのソリューション提供を推進しています。

＜コーポレートサイト＞

https://www.mesaco.co.jp/

| 三洋貿易について

1947年設立。ファインケミカル、インダストリアル・プロダクツ、サステナビリティ、ライフサイエンスの4分野で市場ニーズの高い製品とサービスの輸出入および販売を手掛けるニッチトップ専門商社です。「Quest for Next = よりよい未来（最適解）を探求する」をスローガンに、高付加価値商品と技術サービスの提供を通じて、世の中の課題解決に貢献し、人と地球の笑顔をつくることを目指します。

＜三洋貿易コーポレートサイト＞

https://www.sanyo-trading.co.jp/

＜EverBlüe Drive公式サイト＞

https://everblue-drive.com/

以 上