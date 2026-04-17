JQA無料WEBセミナー「『放射性同位元素等の規制に関する法律』の改正概要と適切な計測器管理のポイント」開催のお知らせ

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2026年４月21日（火）に、無料WEBセミナー「『放射性同位元素等の規制に関する法律』の改正概要と適切な計測器管理のポイント」を開催いたします。

放射性同位元素等の規制に関する法律（RI法）とは

セミナー詳細はこちら :https://www.jqa.jp/service_list/measure/topics/topics_me_475.html

放射性同位元素等の規制に関する法律（RI法）は、放射性同位元素および放射線発生装置の製造、使用、保管、運搬および廃棄について必要な規制を定め、放射線障害の防止を図ることを目的とする法律です。使用者には、施設基準の遵守、線量管理、放射線取扱主任者の選任等が義務付けられています。

セミナーのポイント

2023年10月1日に放射性同位元素等の規制に関する法律（RI法）施行規則（規則第20条）の改正が施行され、測定に用いる放射線測定器については、年1回の校正または点検が義務付けられました。

本セミナーでは、放射線測定器および校正の基礎知識をはじめ、RI法の改正概要や同法に対応した適切な計測器管理のポイントなどについて、初級・中級の2部制で分かりやすくご説明いたします。

受講者の声

2026年3月25日（水）に開催した同内容のセミナーでは、受講後アンケートにおいて、97％の受講者から「非常に参考になった」「参考になった」とご回答いただきました。また、「JQAのWEBセミナーに初めて参加しましたが、非常に有用な内容でした」などの声が寄せられています。

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957 年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001 や ISO 14001 をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JIS マーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA 調べ／2025年3 月末時点。