ゲオのGWセールは、中古スマホから最新ゲーム機まで“価値ある安さ”でお届け！　『GEO ゴールデンウィークSALE 2026』を開催

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社である株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：玉井真一）は、2026年4月25日（土）から5月6日（水）までの12日間、『GEO ゴールデンウィークSALE 2026』を全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびゲオオンラインストアで開催します。

さらに、同セールの開催に伴い、ゲオ公式Xアカウントでは、2026年4月17日（金）から5月6日（水）までの期間、PlayStation(R)5本体など豪華賞品が抽選で当たる『GEO ゴールデンウィークSALE 2026 フォロー&リポストキャンペーン』も実施します。

今回開催する『GEO ゴールデンウィークSALE 2026』では、物価高でより需要が高まっている中古スマホやタブレット、PCをはじめ、最新のNintendo Switch(TM) 2本体から話題のソフトまで、厳選されたリユース品を多数、割引価格で取りそろえました。お客さまに充実したゴールデンウィークを過ごしていただけるよう、さまざまなアイテムを「価値ある安さ」で提供します。

加えて、『GEO ゴールデンウィークSALE 2026 フォロー&リポストキャンペーン』では、ゲオの公式Xアカウントをフォローして、同アカウントの該当キャンペーンポストをリポストすると、海の幸が堪能できる北国海鮮セットなどの豪華賞品が抽選で当たります。また、全3回の投稿を全てリポストするとPlayStation(R)5（CFI-2000A01）が抽選で当たります。

ゲオは、今後もさまざまなセールやキャンペーンなどを実施し、お客さまにとって豊かで楽しい日常の暮らしの手助けとなるようなサービスを提供していきます。

『GEO ゴールデンウィークSALE 2026』概要

■セール期間：2026年4月25日（土）～5月6日（水）

■実施店舗：全国のゲオショップ・ゲオモバイル約1,000店舗およびオンラインストア

※一部店舗ではセールを行っていない、一部商品を取り扱っていない場合があります

※オンラインストアはセール内容が一部異なります

■実施内容：

【中古スマホ・タブレット・デジタル家電】

・中古Apple製品の目玉商品販売

iPhone14 128GB SIMフリー（各色） 税抜59,800円（税込65,780円）

iPhone SE 第2世代64GB SIMフリー（各色） 税抜15,800円（税込17,300円）

Apple Watch Series10 アルミニウムモデルGPSモデル42mm（各色） 税抜34,800円（税込38,280円）

AirPods Pro 第3世代 MagSafe 充電 USB-C 税抜27,800円（税込30,580円） など

・中古スマホ・タブレット・Apple Watch・AirPods・Apple Pencil・WindowsノートPCが、

店頭販売価格（税抜）から全品10％OFF

※2025年9月以降発売のiPhone / iPadシリーズ・AirPods Max 2・目玉商品・Windowsゲーミングノートパソコン

（GeForce搭載モデル）は10％OFF対象外です。

【中古ゲーム】

・対象の中古ゲーム機本体を税抜金額から2,000円引き

対象機種：Nintendo Switch 2、Nintendo Switch（有機ELモデル）、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、

PlayStation 5、PlayStation 5 デジタル・エディション、PlayStation 5 Pro

※同梱版・限定版も対象です

・税抜500円以上の中古ゲームソフト・周辺機器2点同時購入ごとに

合計税抜金額から500円引き

・中古ゲームソフトの特価販売

Switch 2『カービィのエアライダー』 税抜3,780円（税込4,158円）

Switch 2『ドラゴンクエストVII Reimagined』 税抜3,980円（税込4,378円）

Switch『Pokemon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』 税抜2,980円（税込3,278円）

Switch『ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch』 税抜3,980円（税込4,378円）

PS5『デジモンストーリー タイムストレンジャー』（通常版） 税抜2,980円（税込3,278円）

PS5『仁王3』（通常版） 税抜4,480円（税込4,928円） など

『GEO ゴールデンウィークSALE 2026』特設ページ：

https://geo-online.co.jp/store_info/sale_campaign/gwsale/lp.html

『GEO ゴールデンウィークSALE 2026 フォロー&リポストキャンペーン』概要

■応募期間：2026年4月17日（金）～5月6日（水）

■実施内容：ゲオ公式Xアカウント（@GEO_official）をフォローして、同アカウントの該当

キャンペーンポストを応募期間中にリポストすると、抽選で下記の賞品をプレゼント

■ゲオ公式X：https://x.com/GEO_official

【第1回】2026年4月17日（金）投稿予定

「北国海鮮セット（花咲蟹姿600g・ズワイガニ姿500g・いくら80g・ホタテ100g・雲丹100g

・ズワイポーション500g）」（2名）

【第2回】2026年4月24日（金）投稿予定

「松阪牛焼肉用（肩・モモ・バラ）800g 贈答用木箱入りギフト」（2名）

【第3回】2026年5月1日（金）投稿予定

「新宿高野フルーツバラエティーセット」（2名）

【第1回から第3回までの全ての該当キャンペーンポストをリポスト】

「PlayStation(R)5（CFI-2000A01）」（2名）

※同一アカウントからのリポストのみが対象です

※当選者のみ、Xのダイレクトメッセージにてご連絡します

※「北国海鮮セット」「新宿高野フルーツバラエティーセット」は、時期によりセット内容が変更となる可能性があります

※発送は2026年6月上旬以降を予定しています