「CLIP STUDIO PAINT」がファッションプラットフォーム「and ST TOKYO」とコラボレーション 原宿でイラストレーション体験！
セルシスが開発・提供するイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、ファッションプラットフォーム「and ST(アンドエスティ）」のフラッグシップストア「and ST TOKYO（アンドエスティ トーキョー）」のオープン1周年を記念したアニバーサリープロジェクトに参加します。最新のデジタルイラスト制作をその場で気軽に体験できる特設の「お絵描きブース」がショップ内に登場します。また、ブースを体験いただいた方に「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のライセンスをプレゼントします（*1）。
株式会社アンドエスティは、多様なブランド・カテゴリーが融合するファッションプラットフォームを運営しています。WEBストア「and ST」では、「グローバルワーク」「ニコアンド」などのグループブランドに加え、バリエーション豊かな外部ブランドも展開。 また、フラッグシップストア「and ST TOKYO」は『「好きとつながる場所」』をコンセプトに、さまざまなブランドやIPとのコラボレーションを通じた多様なライフスタイルを提案しています。
今回の1周年プロジェクトでは「SURPRISE ME, “ときめき”を見つける」をテーマに、2026年4月24日～6月3日の期間中、クリエイターや異業種企業との共創を通じて、ファッションの枠を超えた体験を提供します。「CLIP STUDIO PAINT」の他にも、ワコムや、日本を代表するクリエイティブカンパニー「AMANATION（アマネイション）」ともコラボレーションし、クリエイターが描き下ろした作品のグッズ販売やライブペイントなど、ここでしか味わえない“ときめき”をお届けします。
セルシスは、イラスト制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の提供を通じて、誰もがその場で「描く楽しさ」を体験できる機会をサポートします。
■お絵描きブース (ILLUSTRATION BOOTH) 概要
プロの現場でも愛用される機材を使って、誰でも気軽にデジタルイラストを体験できるブースです。初心者の方や、機材を触ってみたい方、自分だけのイラストを描いてみたい方など、どなたでもご自由にご参加ください。
展示機材：
・イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」
（株式会社セルシス）
・ポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad 11」（株式会社ワコム）
参加費用：
・無料
設置期間：
・2026年4月24日（金）～2026年6月3日（水）
体験特典：
・描いたイラストはその場で「シール」または「はがきサイズカード」にして、お持ち帰りいただけます。
・体験者限定で、スマートフォンやタブレットで利用可能な「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1年版」のライセンスコード付きオリジナルポストカードをプレゼントいたします。（*1）
■店舗情報
店名： and ST TOKYO
所在地： 東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号 WITH HARAJUKU 1F
営業時間： 11:00～20:00
「CLIP STUDIO PAINT」について
「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の6,000万人以上が利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。（*2）iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。
CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/
X：https://x.com/clip_celsys
YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel
Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/
TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp
*1 数量限定のため、なくなり次第終了となります。
*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む
株式会社セルシスについて
セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。
セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/
お問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F
e-mail: press@celsys.com
法人のお客様
https://www.celsys.com/clipsolution/