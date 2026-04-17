「CLIP STUDIO PAINT」がファッションプラットフォーム「and ST TOKYO」とコラボレーション　原宿でイラストレーション体験！

株式会社セルシス

セルシスが開発・提供するイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、ファッションプラットフォーム「and ST(アンドエスティ）」のフラッグシップストア「and ST TOKYO（アンドエスティ トーキョー）」のオープン1周年を記念したアニバーサリープロジェクトに参加します。最新のデジタルイラスト制作をその場で気軽に体験できる特設の「お絵描きブース」がショップ内に登場します。また、ブースを体験いただいた方に「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のライセンスをプレゼントします（*1）。

株式会社アンドエスティは、多様なブランド・カテゴリーが融合するファッションプラットフォームを運営しています。WEBストア「and ST」では、「グローバルワーク」「ニコアンド」などのグループブランドに加え、バリエーション豊かな外部ブランドも展開。 また、フラッグシップストア「and ST TOKYO」は『「好きとつながる場所」』をコンセプトに、さまざまなブランドやIPとのコラボレーションを通じた多様なライフスタイルを提案しています。

今回の1周年プロジェクトでは「SURPRISE ME, “ときめき”を見つける」をテーマに、2026年4月24日～6月3日の期間中、クリエイターや異業種企業との共創を通じて、ファッションの枠を超えた体験を提供します。「CLIP STUDIO PAINT」の他にも、ワコムや、日本を代表するクリエイティブカンパニー「AMANATION（アマネイション）」ともコラボレーションし、クリエイターが描き下ろした作品のグッズ販売やライブペイントなど、ここでしか味わえない“ときめき”をお届けします。

セルシスは、イラスト制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の提供を通じて、誰もがその場で「描く楽しさ」を体験できる機会をサポートします。

■お絵描きブース (ILLUSTRATION BOOTH) 概要

プロの現場でも愛用される機材を使って、誰でも気軽にデジタルイラストを体験できるブースです。初心者の方や、機材を触ってみたい方、自分だけのイラストを描いてみたい方など、どなたでもご自由にご参加ください。

展示機材：

・イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」

（株式会社セルシス）

・ポータブルクリエイティブパッド「Wacom MovinkPad 11」（株式会社ワコム）

参加費用：

・無料

設置期間：

・2026年4月24日（金）～2026年6月3日（水）

体験特典：

・描いたイラストはその場で「シール」または「はがきサイズカード」にして、お持ち帰りいただけます。

・体験者限定で、スマートフォンやタブレットで利用可能な「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1年版」のライセンスコード付きオリジナルポストカードをプレゼントいたします。（*1）

■店舗情報

店名： and ST TOKYO

所在地： 東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号 WITH HARAJUKU 1F

営業時間： 11:00～20:00

「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、世界の6,000万人以上が利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。（*2）iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

*1 数量限定のため、なくなり次第終了となります。

*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com

法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/