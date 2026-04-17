ビートルズ来日60周年！　1966年、4人と接した日本人の証言『ビートルズ来日学』が初公開資料・新事実もプラスされた増補・新装版として復刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）は、『ビートルズ来日学 １』を、2026年5月20日に発売します。

本書は、1966年初夏ビートルズ来日時に彼らと接したさまざまな立場の人々のインタヴュー集。登場するのは、4人が日本に向かう日航機にあえて同乗した会社員から、武道館公演をTV放送した日本テレビのディレクター、移動に使われたキャデラックの運転手、滞在した東京ヒルトンホテルのスタッフ、さらにはビートルズが購入した古美術店スタッフなど。膨大な知識に裏打ちされた評論活動が「ビートルズ大学」として浸透している音楽評論家・宮永正隆が、4人の素の姿を浮き彫りにし、ビートルズが日本にいた5日間の細部を次々と明らかにしていきます。

原本は雑誌『レコード・コレクターズ』の長期連載をまとめる形で2016年に刊行され、「ミュージック・ペンクラブ音楽賞・著作出版物賞」を受賞するなど業界内外で高い評価を得た『ビートルズ来日学』（DU BOOKS）。今回の新装版では、旧版では２ページのみ公開していた「ビートルズ関係警備合同打合せ会議」＆「ガードマン勤務要綱（案）」書類を全ページ初公開。その後の新事実も随所に加筆しています。

書名に『1』とあるとおり、執筆中の続編にもご期待ください。

■書誌情報

書名：ビートルズ来日学 １

著者：宮永正隆

定価：3,520円（本体3,200円＋税10%）

発売：2026年5月20日

ISBN：9784845644360

発行：リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3126317103/

●本書に登場する人々

第1部 日航機でともに過ごした人々

日本航空客室乗務員たち／東レ・広報宣伝部長

第2部 さまざまな職業をとおして

日本テレビ・ディレクター／協同企画・ビートルズの運転手／カメラマン／日本テレビ音楽班・フロアマネージャー／武道館ビートルズ楽屋でお茶くみを務めた女性

第3部 東京ヒルトンホテルのスタッフたち

宴会場エンジニア／10階担当ハウスマン／10階担当ハウスキーパー

第4部 ビートルズの日本みやげ

テーラー山形屋スタッフ／朝日美術スタッフたち

■PROFILE

宮永正隆（みやながまさたか）

音楽評論家。1960年生まれ。早稲田大学法学部卒。

ポール・マッカートニー、ヨーコ・オノ、ショーン・レノン、ジャイルズ・マーティンらの単独取材、ジョン・レノン・ミュージアム展示品解説執筆、英国EMI公式書籍『The Complete BEATLES Recording Sessions』日本版監修者として原書にないデータも加筆し原著者から賞賛を獲得した。

知識と愛情に裏打ちされた骨太なビートルズ論は国際的に評価も高く、その評論活動は「ビートルズ大学」の名称で浸透し、メディア出演・執筆・講演などで発信される。

2016年『ビートルズ来日学』（旧版）はミュージック・ペンクラブ音楽賞（著作出版物賞）。桑田佳祐氏も、自身のビートルズ賛歌「月光の聖者達（ミスター・ムーンライト）」は「ビートルズ来日学を愛読する中で生まれた」と公言する。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7334-6efc36129c7cd23831e623bd1ca0f08c.pdf