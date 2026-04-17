【名古屋タカシマヤ】7年ぶりの超大型連休が叶う今年は、客数増を見込み手土産や名古屋グルメを拡充「ゴールデンウィーク デパ地下グルメの展開について」

株式会社 ジェイアール東海高島屋

最大12連休となる今年のゴールデンウィーク。大手旅行予約サイト（※）の検索数によると、海外は前年比154％、国内134％と旅行需要が大きく回復しています。こうした動向を受け、東海エリアの玄関口・名古屋駅に直結するジェイアール名古屋タカシマヤでは地元ならではの手土産や移動中に最適な弁当の準備量を前年より約1割増やし、より充実したラインアップで展開します。（※）エクスペディア調べ

330年以上の歴史をもつ「金シャチ」パッケージや名古屋名物の手土産好適品

名古屋城のシンボル「金シャチ」デザインの手土産が充実 〔約20種（※）〕

（※）和菓子・洋菓子売場合計

＜カフェタナカ＞ビジュー・ド・ビスキュイ プティ ローズ・ドゥ（1缶）3,402円 ■地下1階 洋菓子売場 ※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

＜ザ・ラムネラバーズ＞〈生ラムネ〉名古屋缶（1缶／5袋入）2,538円 ■1階 北ブロックデリシャスコート

＜モロゾフ＞名古屋 小倉サンドクッキー（15個入）1,188円 ■地下1階 洋菓子売場＜み乃龜＞三大武将おかき（1箱／30袋入）1,620円 ■地下1階 和菓子売場

＜ダイナゴン＞ダイナゴンチョコ （2個入）314円 ■地下1階 銘菓百選ダイナゴン小豆 （2個入）314円ダイナゴン抹茶 （2個入）314円

ういろうの老舗店から新登場 可愛らしいスライムまんじゅう

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

※新登場

＜青柳ういろう＞スライムまんじゅう 972円 ■地下1階 和菓子売場

あんバターキャラメルを挟んだ小倉トースト風のバターサンド

＜プレスバターサンド＞バターサンド〈あんバター〉（5個入）1,431円 ■地下1階 洋菓子売場

西尾抹茶が香る東海エリア限定クッキー

＜ゴディバ＞抹茶＆ホワイトチョコレートクッキー（8枚入）1,296円 ■地下1階 洋菓子売場

店舗で買えるのは当店だけ！愛知県産天然海老の煎餅

＜坂角総本舖＞名古屋金のえび天（12枚入）951円 ■地下1階 和菓子売場

手軽に名古屋めしが味わえる弁当 ■地下1階 惣菜売場

香ばしく焼いたうなぎのおこわと蒲焼を一折に

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

＜おこわ米八＞うなぎおこわ御膳 1,780円

店内厨房でつくる出来立てみそかつ弁当

＜みそかつ 矢場とん＞特製ロースとんかつ弁当 1,451円

八丁味噌&赤ワインソースハンバーグ弁当

＜べべのおそうざい＞プティコース弁当 黒毛和牛使用手捏ねハンバーグ 1,512円

つゆたっぷりで食べる海老天と出汁巻き

＜蔦茂＞尾張名古屋の海老天まぶし弁当 1,280円

老舗弁当屋仕込みのつまめるカレーパンセット

＜マツウラベーカリー＞ひとくちハッピーセット（R） 1,201円

【NEW】名古屋の人気スウィーツ「ぴよりん」と地元創業の惣菜店がコラボ

■販売期間：4月25日（土）～5月6日（水・休）

＜まつおか＞鶏そぼろぴよりん弁当 1,080円

家庭の味にこだわった手作り惣菜店

卵で仕立てたぴよりんのそぼろ弁当

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

＜今日のごはん 和saiの国＞和saiの国ぴよりん弁当 951円 ※各日午前11時からの販売

野菜の彩り豊かな和惣菜が魅力

ぴよりんおにぎりに人気の具を詰合せ

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

＜八百彦本店＞オムぴよりん弁当 1,296円

料亭が作るオムライスぴよりんと

お子さまも喜ぶ3種のおかず

※ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。