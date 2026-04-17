リブランディング後初の大型イベント！「第24回 三建フェスタ」を4月26日にかじやの里メッセ三木で開催

株式会社三建

株式会社三建 神戸支社（本社：兵庫県加古川市、神戸支社：兵庫県神戸市西区https://sanken-kobe.com(https://sanken-kobe.com/)）は、ブランドリニューアルに伴う新ミッション「2050 STANDARD LIFESTYLE」を掲げ、2026年4月26日（日）、兵庫県三木市の「かじやの里メッセ三木」にて、家族で“暮らしそのもの”を体験し、考えるイベント「第24回 三建フェスタ」を開催いたします。

【開催の背景】情報過多の時代だからこそ、「知識」ではなく「体験」を

住宅価格や資材価格の高騰、頻発する自然災害など、現代の家づくりはかつてないほど複雑な選択を迫られています。インターネット上には情報が溢れていますが、多くの家族が「自分たちにとっての正解」を見失っているという現状があります。

家は単に「購入するモノ」ではなく、「これからの人生をどう設計するか」という舞台へと変化しています。三建神戸支社では、こうした時代だからこそ、机上の知識ではなく、五感で感じる“体験”を通じて住まいへの理解を深める場が必要であると考え、本イベントを企画いたしました。

【住マイルプラスSANKENの想い】引き渡しは「ゴール」ではなく、豊かな暮らしの「スタート」

住マイルプラスSANKENが大切にしているのは、「家は建てて終わりではなく、そこから本当の暮らしが始まる」という信念です。耐震・断熱といった基本性能の追求はもちろん、お引き渡し後もお客様との関係を継続し、一生涯のパートナーとして寄り添うことを重視しています。

本イベントの最大の特徴は、実際に三建で家を建てたオーナー様も多く来場される点にあります。検討中の方々にとって、住宅メーカー側の説明だけでなく、「実際に住んでみてどうだったか」という施主のリアルな本音に触れられる、他に類を見ない貴重な機会となります。

【イベント概要】

名称：三建フェスタ（第24回）

日時：2026年4月26日（日）10:00～16:30

会場：かじやの里メッセ三木（兵庫県三木市）

入場：無料

当日は、子どもが家づくりに触れる体験を中心に、住まいづくりを体感できるプログラムを展開します。

加えて、住宅設備や省エネ、防災といった暮らしに直結するテーマを扱うブースも設け、家族で楽しみながら学べる内容となっています。

2050 STANDARD LIFESTYLE

2050年。今から遠くない未来、私たちはきっと毎月の家賃に縛られることなく、自らの夢を追い、健康で文化的な暮らしを送っているはずです 。「住まいるプラス三建」は、そんな「未来の当たり前（スタンダード）」を今から共に作り上げるパートナーでありたいと考えています 。

新築住宅、リノベーション、リフォーム、そして不動産仲介まで、住まいに関するあらゆる側面から、

皆様の理想のライフスタイルをサポートいたします 。

■会社概要■

会社名 株式会社三建 神戸支社 (住マイルプラス三建)

所在地 兵庫県神戸市西区丸塚1丁目22-19 支社長 藤本 佳伸

電話 078-921-6880

HP https://sanken-kobe.com/

事業内容 注文住宅の設計・施工、リフォーム等