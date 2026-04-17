「マイナビ2027年卒 大学生キャリア意向調査3月＜就活生のワークライフバランス意識＞」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、2027 年卒業予定の全国の大学生、大学院生を対象に実施した、「マイナビ2027年卒大学生キャリア意向調査3月＜就活生のワークライフバランス意識＞」の結果を発表しました。

【TOPICS】

◆ 約6割の学生が、20代ではプライベートより仕事を重視したい。許容できる残業時間は「週1～5時間」が最多【図1、2】

◆ 4人に1人は「70歳以上」まで、生活のために働かなければならないと思う。働き続けるためには「精神的なストレスが少ないこと」を重視【図3、4】

◆ 学生が理想とする職場の人との業務外での関わり方、「忘年会や決起会などの節目のイベントには参加したい」「入社したら歓迎会をしてほしい」【図5、6】

【調査概要】

◆約6割の学生が、20代ではプライベートより仕事を重視したい。一方長時間労働は望まず、許容できる残業時間は「週1～5時間」が最多

2027年卒業予定の学生に、就職後の年代ごとにおけるワークライフバランス意識を聞いたところ、20代では「ワーク重視」※1が59.3％で「ライフ重視（40.7％）」※2を18.6pt上回った。一方で、30代以降から50代までは「ライフ重視」に寄った。また、許容できる残業時間の上限を聞くと、最も多かったのは「週1～5時間（47.5％）」で、1日1時間以下と考えている学生が多いことがわかった。さらに、ワークライフバランス意識別に回答をみると、どちらも最多回答は「週1～5時間」となった。【図1、2】

※1 「ワーク重視」と「どちらかと言えばワーク重視」の合計 ※2「ライフ重視」と「どちらかと言えばライフ重視」の合計

【図1】

【図2】

◆4人に1人は「70歳以上」まで、生活のために働かなければならないと思う。働き続けるためには「精神的なストレスが少ないこと」を重視

学生に「生活のために何歳まで働く必要があると思うか」を聞くと、「65歳（39.5%）」が最多で、4人に1人は「70歳以上（26.4%）」と回答した。現在の学生は、再雇用後に年金受給開始年齢まで働くことを見据えている様子がうかがえる。働き続けるために必要だと思う働き方を尋ねると、「精神的なストレスが少ない（72.9%）」や「収入が安定している（70.3%）」が上位になった。【図3、4】

【図3】

【図4】

◆学生が理想とする職場の人との業務外での関わり方、「忘年会や決起会などの節目のイベントには参加したい」「入社したら歓迎会をしてほしい」

職場の人との業務外での関わり方について聞くと、「忘年会や決起会などの節目のイベントには参加したい（56.8%）」「入社したら歓迎会をしてほしい（47.4%）」となり、イベントや歓迎会に対して前向きな回答が見られた。また、自由回答で聞くと、「年齢や立場にかかわらず業務外でご飯に行ったり遊びに行ったりできる関係を築きたい」「飲み会などはあまり得意ではないので行きたくはないが、仲良く仕事をしたいのである程度は関係を築きたい。」といった声が挙がり、円滑な業務を行うための関係性づくりについては前向きであることも示された。他にも「休みの日も一緒よりは仕事のときにとても親しくできるぐらいの関係性」といった意見があるように、職場の人とのコミュニケーション自体を避けているのではなく、その重要性を理解しながら適度な距離での関わりを望んでいるようだ。【図5、6】

【図5】

【図6】

【調査担当者コメント】

学生が描く将来のライフプランでは、年金受給開始年齢である「65歳」や「70歳以上」まで働き続けることを想定している学生が最も多く、40年以上に及ぶ長期的な就業を前提としている様子がうかがえます。こうした背景から、学生は無理なく働き続けられる「持続可能な働き方」を重視していると考えられます。具体的には、ワークライフバランスの取れた職場環境や、精神的なストレスが少ない働き方への関心が高く、その価値観は職場の人との関わり方にも表れています。業務外において、「歓迎会」や「忘年会・決起会」などのイベントに前向きな意向も確認できました。学生はコミュニケーション自体を避けたいわけではなく、円滑に仕事を進めるために必要な関係性は大切にしている傾向があります。企業がこうした価値観を理解した上で関わることが、新入社員の職場適応への後押しになると考えられます。

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 中島 英里香

【調査概要】「マイナビ 2027年卒 大学生キャリア意向調査3月＜就活生のワークライフバランス意識＞」

○調査期間／2026年3月25日(水)～2026年3月31日(火)

○調査方法／マイナビ2027会員（退会者含む）にＷEB DMを配信し、インターネットアンケートより回収

○調査対象／2027年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生

○調査機関／自社調べ

○有効回答数／1,677名（文系男子263名、理系男子365名、文系女子651名、理系女子398名）

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。

※調査結果の詳細はこちら

（https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260417_109727/）からご確認いただけます。