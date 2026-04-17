【CARTA ENTERTAINMENT】沖縄・2万人動員の熱狂を再び！女性エンパワーメントを掲げる体感型フェス「GIRLS GROOVE INNOVATION」を4月25日・26日に開催

株式会社CARTA ENTERTAINMENT

株式会社CARTA HOLDINGSのグループ会社で、プロダクション事業を展開する株式会社CARTA ENTERTAINMENT（本社：東京都港区、代表取締役：田中 宏征、以下「CARTA ENTERTAINMENT」）は、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、沖縄・豊崎海浜公園 美らSUNビーチにて、体感型フェス「GIRLS GROOVE INNOVATION」を、「島ぜんぶでお～きな祭 沖縄国際文化祭（以下、「沖縄国際文化祭」）とともに共催いたします。

本イベントは、昨年約2万人を動員した人気フェスで、今回は、本年が2回目となる祭典「沖縄国際文化祭」とタッグを組み、2日間で計60,000人規模へとスケールアップ。

初日には、CARTA ENTERTAINMENT所属のガールズグループ「SAKURADOLL」の出演も決定いたしました。

イベント公式サイト：https://girlsgrooveinnovation.com/

■「GIRLS GROOVE INNOVATION」について

沖縄国際文化祭とCARTA ENTERTAINMENTの共催！女性のパワーで新しい沖縄の未来を

CARTA ENTERTAINMENTは、CARTAグループが培ってきたSNSマーケティングの知見と広告プロモーションの実績を基盤に、新たなエンターテインメントの価値を創造しています。本イベントでは、音楽・ダンス・カルチャー・推しが交差し、世代や立場を越えて繋がる体験を提供することで、女性のエンパワーメントを支援するとともに、沖縄全域のさらなる地域活性化に貢献いたします。

１.子育て世帯に配慮した来場環境の整備

本年は、沖縄県の女性を対象としたチケットやファミリーエリアの増設など、子育て中の女性や家族に寄り添った設計を強化。無料エリアを含めた大規模な来場を想定しています。世代やライフステージを問わず、誰もがエンターテインメントを楽しめるフェスへと進化いたします。

２.世代を超えて楽しめるアーティストのラインナップ

イベントでは、CARTA ENTERTAINMENT所属グループ「SAKURADOLL」が、沖縄の美しいロケーションを舞台にライブパフォーマンスを披露。Crystal Kay、AK-69、しなこ等、豪華出演アーティストと共に、世代を超えて楽しめる時間を創造します。

３.連動して開催される「豊崎祭り」では、最新技術によるエンタメ空間の創造も

隣接する豊崎海浜公園 多目的広場では「豊崎祭り2026」が同日程で開催されます。

青い海と空が広がるロケーションの中、音楽ライブを中心に多彩なコンテンツが楽しめる大型イベントです。沖縄の伝統文化エイサー演舞が披露されるほか、CARTA ENTERTAINMENT所属グループ「SAKURADOLL」も音楽ライブに出演。

前回、沖縄初として話題となった「花火×ドローンショー」では、打ち上げ花火の迫力と、最新技術によるドローンの光の演出が融合し、これまでにない幻想的なエンターテインメントが夜空を彩ります。

昨年の模様は、公式ダイジェスト映像をご覧ください。

▼2025年「GIRLS GROOVE INNOVATION」ダイジェスト映像

https://youtu.be/7kMn8vg6t2E

【SAKURADOLL公式SNS】

公式X：https://x.com/sakuradoll_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/sakuradoll_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sakuradoll_official

■イベント概要

＜主催＞

GIRLS GROOVE INNOVATION 実行委員会

＜共催＞

CARTA ENTERTAINMENT、島ぜんぶでお～きな祭 沖縄国際文化祭

＜開催日時＞

開催日程: 2026年4月25日（土）・26日（日）

＜開催場所＞

豊崎海浜公園 美らSUNビーチ（沖縄県豊見城市）

＜出演者＞

MC：永野（お笑い芸人）、谷尻萌、河合郁人

▼2026年4月25日(土) 1部 出演者

iLiFE!／O-MENZ／KOGYARU／しなこ／竹下☆ぱらだいす／MADAMADA／リアルピース

▼2026年4月25日(土) 2部 出演者

CANDY TUNE／Crystal Kay／CIRRA／JUICYJUICY／JUN.K／SAKURADOLL／SWEET STEADY

▼2026年4月26日(日) 1部 出演者

aoen／SUPER★DRAGON／杉本琢弥／高瀬統也／BALLISTIK BOYZ／Lienel／WILD BLUE

▼2026年4月26日(日) 2部出演者

AK-69／きいやま商店／7ORDER／BUDDiiS／HOKUTO／MASHIHO

＜チケット＞

本イベントのチケットは、「baseチケット（入場チケット）」と「upgradeチケット（オプション）」の2種類で構成されています。upgradeチケットは、baseチケットをお持ちの方のみ購入・利用可能です。upgradeチケットのみではご入場いただけません。

チケット購入ページ

https://girlsgrooveinnovation.com/ticket

▼baseチケット（入場チケット）

- 単日チケット一般：8,900円（税込）中高生：6,500円（税込）小学生：4,500円（税込）- 2日間通しチケット：15,000円（税込）- 【単日】沖縄県民・女性限定チケット（16歳以上）：1,000円（税込）

▼upgradeチケット（オプション）

- SS席（各日）：15,000円（税込）- S席（各日）：6,000円（税込）- ファミリーエリア（DAY1・1部のみ）：1,000円（税込）

＜お問い合わせ＞

info@girlsgrooveinnovation.com （GIRLS GROOVE INNOVATION 2026実行委員会）

株式会社CARTA ENTERTAINMENT 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172852/table/3_1_e1f0673bc12fa8d1c73fbcdfaf8f1c58.jpg?v=202604171251 ]