Rustで始める！無料Webアプリ開発！『Rust + WASM 実践Webアプリ開発　GitHub Pagesで無料公開する手順と実装』発行 技術の泉シリーズ、4月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『Rust + WASM 実践Webアプリ開発 GitHub Pagesで無料公開する手順と実装』（著者：大野 駿太郎）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『Rust + WASM 実践Webアプリ開発』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604730

著者：大野 駿太郎

小売希望価格：電子書籍版 1,800円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文182ページ

ISBN：978-4-295-60473-0

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

本書は、RustとWASMを使ってWebアプリを開発し、GitHub Pagesで無料公開するまでの実践的な手順を丁寧に解説した技術書です。難解になりがちなRustやWASMを、動くサンプルを段階的に作りながら学べる構成とし、「まず公開する」という実務視点を重視しています。YewやTrunkによるフロントエンド実装、CSS適用、フォーム入力、外部API連携、ルーティング設定、ローカルストレージを用いた状態管理までを網羅し、静的ホスティング環境の制約を活かした設計思想も紹介します。作って終わりではなく、世界に公開して初めて意味を持つ──その体験を通して、Rust/WASMを実用技術として身につけたい方に最適な一冊です。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

第1章 環境構築と技術解説

第2章 Hello, Yew!

第3章 Yewの基本的な機能

第4章 Yewの様々な特殊構文

第5章 データの長期保存と複雑なコンポーネント定義

第6章 Webアプリのテスト駆動開発

第7章 WASMによる高速処理と3D描画

第8章 地図APIとGithub関連機能

付録A Trunk実行時のエラーについて

付録B モジュールの読み込みと階層関係

参考文献

あとがき

＜＜著者紹介＞＞

大野 駿太郎

J-IMPACT（日本電算術研究所）代表。「手を動かす人のための研究所」として、理論を現実の技術へと落とし込む実装力を重視。組込みRust、ソフトウェア無線、信号処理、半導体設計を横断する実践的な技術開発に取り組む。その成果を技術書の執筆や基板製作を通じて公開することで、エンジニアが自ら設計・検証し、現実に作用する技術を創出できる環境づくりを推進している。医師・博士（医学）、統計検定1級、第一級陸上無線技術士。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7333-59e67c83b13509612ef19d80b4b6d6cf.pdf