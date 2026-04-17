「ありがとう」を贈る一週間を日本にも

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：河野博明）は、2026年4月19日（日）から4月25日（土）までの期間、「セクレタリーズウィーク」に合わせた取り組みとして、ギフトカードの提案および対象店舗でのメッセージプレートサービスを実施いたします。

セクレタリーズウィークとは

「セクレタリーズウィーク」はアメリカで生まれた文化で、もともとは秘書（セクレタリー）の方々へ日頃の感謝を伝えるための一週間として始まりました。

現在ではその枠を超え、部下や同僚、チームメンバーなど、日々支えてくれている身近な方へ感謝を伝える機会として広く親しまれています。

感謝を“かたち”にするご提案

日本ではまだ馴染みのない文化ですが、この機会に「ありがとう」を形にしてみてはいかがでしょうか。ワンダーテーブルでは、各レストランでの特別な食事体験に加え、贈り物としてご利用いただける「ワンダーテーブルギフトカード(https://wondertable.com/pages/giftcard)」をご用意しております。大切な方とのお食事やギフトを通じて、日頃の感謝を伝えるひとときをご提案いたします。

※ギフトカードは、Club Wonderアプリからもご購入いただけます。

メッセージプレートサービスについて

期間中、以下の店舗ではメッセージプレートをご用意いたします。

お食事のひとときに、感謝の言葉を添えてお楽しみください。

提供期間

2026年4月19日（日）～4月25日（土）

実施店舗

ユニオン スクエア トウキョウ

旬の食材を活かしたアメリカンスタイルの料理を中心に、開放的な空間でカジュアルに楽しめるダイニングレストランです。温かみのあるサービスとともに、仲間と心地よい時間を過ごせる一軒です。

https://unionsquaretokyo.com/

テール・ド・トリュフ 東京

フランス・ニース発のトリュフ料理専門店。気取らずトリュフを楽しめる一軒として誕生し、2008年に東京初出店。隠れ家のような空間で本格トリュフ料理を堪能できます。

https://terresdetruffes.jp/

ジャン・ジョルジュ トウキョウ

世界的シェフ ジャン＝ジョルジュ・ヴォンゲリヒテン によるモダンフレンチレストラン。スパイスや世界各地のエッセンスを取り入れた料理を、コンパクトで臨場感のある空間とNYスタイルのサービスとともに楽しめます。

https://jean-georges-tokyo.jp/

スマート予約で快適な体験を

ご予約は「Club Wonder」からどうぞ。年会費無料で、スマートフォンから簡単に予約ができ、来店ポイントも貯まります。貯まったポイントはデジタルギフトカードに交換できるほか、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、様々な特典が追加されます。

Club Wonder :https://wondertable.com/pages/club-wonder?deep_link_value=pressrelease&deep_link_sub1=direct-lp&deep_link_sub10=registration

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内38店舗・海外105店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業130年以上となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

Club Wonder

ワンダーテーブルは、会費無料の会員制プログラム「Club Wonder」を開始しました。会員になると、スマートフォン一つで、いつでもどこでも手軽に店舗の予約ができ、来店ポイントを貯めてデジタルギフトカードを獲得できます。また、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、人気の高い週末や祝日のディナータイムでも、スムーズにご予約いただけるなど、様々な特典が追加されます。https://club-wonder.jp/

ワンダーテーブルギフトカード

ワンダーテーブルの国内全店でご利用いただける商品券、カードタイプのギフトカード「Wondertable Gift Card」と デジタルギフトサービス「Wondertable eGift」を販売しています。日頃の感謝の気持ちを贈りませんか。

https://wondertable.com/pages/giftcard