参加型本格ミステリー＆謎解きイベント「全員探偵プロジェクト」！名古屋・大須を舞台に5月16日（土）・17日（日）初開催!!

テレビ愛知株式会社

テレビ愛知は、ミステリーイベント大手のE-pin企画とタッグを組んだ参加型本格ミステリー＆謎解きイベントを5月16日（土）・17日（日）の2日間、名古屋・大須を舞台に開催します。

3月21日（土）に地上波生放送＆同時生配信したミステリーコンテンツ「全員探偵プロジェクト 大須商店街殺人事件(https://tv-aichi.co.jp/tan_pro/)＜エピソード１＞」。その物語の続きが、リアルイベントとして帰ってきます！

★事件の序章はここにある！エピソード１はLocipo(https://locipo.jp/creative/d25ae697-d78c-4297-9511-5fafef3f80d2)、YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=6iDEq0HaQtE&feature=youtu.be)で見逃し配信中です。イベント参加前にチェック！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6iDEq0HaQtE ]

【ストーリー】

有名商店街評論家が名古屋・大須の空き地で変わり果てた姿で見つかった事件。【みんなの探偵局】の探偵たちの活躍もあり、犯人を特定・確保できたが､連行中に犯人が逃走！大須商店街連盟の西事務所内で遺体となって見つかる。傍らに落ちていた注射器からは即効性の高い毒物が...。しかし遺体発見から1カ月以上が過ぎてなお、事件は未解決のまま。

そこで大須署の愛知刑事は、再び【みんなの探偵局】に協力を要請することに...。アナタは【みんなの探偵局】の探偵となり、大須商店街にちりばめられた数々の証拠や証言をもとに、事件の真相にたどり着くことができるか！？

※物語は全てフィクションです。

【イベント概要】

イベント名：全員探偵プロジェクト 大須商店街殺人事件 MysteryCreate by E-pin＜エピソード２＞

開催日：2026年5月16日（土）・17日（日）

受付時間：午前の部 10:00～13:00 ／午後の部 13:00～16:00 ※リアル解決編受付は18:00まで

開催場所：名古屋市中区大須一帯 （受付：テレビ愛知本社 名古屋市中区大須2-4-8）

主 催：テレビ愛知

ミステリー制作：E-pin企画

協 力：大須商店街連盟、李さんの台湾名物屋台、KOMEHYO、生鮮食品館サノヤ

【遊び方】

１.テレビ愛知本社（名古屋市中区大須2-4-8(https://www.google.com/maps/place/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E6%84%9B%E7%9F%A5(%E6%A0%AA)/@35.161758,136.901209,712m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x6003773291ad217b:0xdba69e2668822ff9!8m2!3d35.1617582!4d136.9012091!16s%2Fg%2F1v_z8vbl?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)）で受付

２.大須商店街の中のスポット7ヵ所を回り、映像やパネルから推理に必要な情報を集めよう。

３.最終の調査スポットで【調査報告書】にアクセスできるパスワードをゲット！

４.【調査報告書】で推理に挑戦！アナタの探偵ポイントがはじき出されます。

事件の真相にたどり着けるか!?

★最後に、事件の真相を知る方法は２種類★

・「リアル解決編」に参加…テレビ愛知のスタジオで愛知刑事から直接事件の真相を聞くことができます！

・WEBで「WEB解決編」を確認

【チケット ※電子チケット（デジタルチケット）のみの販売 】

アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/tickets/sOp1wAX3CA/) イープラス(https://eplus.jp/tan-pro/a/) ローソンチケット(https://l-tike.com/search/?lcd=41593) 4月17日（金）午前10時からチケット発売開始

午前の部（受付時間 10:00～13:00）3,300円（税込）

午後の部（受付時間 13:00～16:00）3,300円（税込）

※各部の時間内であれば、いつでも受付・スタートが可能です。

※受付はテレビ愛知本社（愛知県名古屋市中区大須2-4-8）で行います。

※小学生以下無料。ただし、１８歳以上の保護者の同伴が必要。（同伴する保護者は１人１枚、チケットをお買い求め下さい）

【公式サイト】https://tv-aichi.co.jp/tan_pro/episode2/