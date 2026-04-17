【予約受付中！】頭の中のまとまっていない思考を150％言語化する、究極のAI活用法！そのまま使える厳選プロンプトつき

「書く」をAIに任せれば、あなたの仕事は今の10倍ラクになる！

株式会社 青春出版社

毎日、メールや企画書、議事録の作成に追われ、パソコンの前で「どう書こうか」とフリーズしていませんか? そんな非生産的な「迷い時間」をゼロにするための実践的なAI文章術を公開します。

本書では、日常のメールから長文の報告書、さらにはスライド作成まで、実務ですぐに使える具体的なプロンプト(指示の型)を豊富に収録。

タイピング労働から解放され、本来のクリエイティブな「考える」仕事に専念する、新しい働き方を今日から始めましょう！

全国の書店、オンライン書店にて、予約受付中！

著者プロフィール

水野 操（みずの みさお）

mfabrica合同会社代表。有限会社ニコラデザイン・アンド・テクノロジー代表取締役。1990年代のはじめから、CAD/CAE/PLMの業界に携わり、大手PLMベンダーや外資系コンサルティング会社で製造業の支援に従事。2004年にニコラデザイン・アンド・テクノロジーを設立し、独自製品の開発やCAD/CAE/PLMの導入支援を推進。近年はAIエージェントを日常業務に活用するとともに、生成AIを組み込んだ自社プロダクトの開発にも取り組んでいる。

書籍情報

メール、企画書、プレゼン資料 ―思考を150%言語化するAI文章術

著者：水野操

発売日：2026年4月22日

定価：2,200円（税込）

ISBN：978-4-413-23435-1